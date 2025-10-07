Horóscopos de Nana Calistar de HOY miércoles 8 de OCTUBRE: Esto te depara en el amor, trabajo y dinero

Ciudad de México.- Conoce antes que nadie lo que le depara a tu signo en el amor, trabajo y dinero; aquí TRIBUNA te cuenta las predicciones para este miércoles 8 de octubre que hace la poderosa vidente Nana Calistar. Si tú eres de los que quiere estar anticipado de lo que vendrá en las próximas horas en el amor, trabajo y dinero, es probable que debas leer el horóscopo, así que no te pierdas ningún detalle.

Aries

Andas bien perdido a veces, así que por tu bien es momento de que pongas las cartas sobre la mesa. Este mes viene con una energía para recomenzar, pero si sigues sin ponerte las pilas y quejándote por todo, nada vas a lograr.

Tauro

Dos amores te van a poner en jaque y te harán dudar de lo que verdaderamente sientes, así que tómate un tiempo para aclarar tus sentimientos. Octubre viene a abrirte los ojos y ayudarte a liberar todo lo que tienes atorado por la rutina.

Géminis

Definitivamente, hay gente que no soporta verte brillar y te envidia de pies a la cabeza. Octubre te va a poner a prueba para que confíes más en ti y dejes de creer en promesas de otras personas. Trabaja en ti y no andes dejándote ir por el canto de las sirenas.

Cáncer

Andas comiendo solo con el corazón y no con la cabeza; con eso vas a ganar unos kilos de más que después te harán arrepentirte de tus decisiones. Así que es momento de priorizar tu salud y hacer ejercicio, ya no tanto por el físico, sino por salud mental. Aprovecha toda la energía con la que viene octubre.

Leo

Este mes viene con una renovación de aires para que ya dejes de andarle bajando la luna y las estrellas por personas que no dan nada por ti. Es momento de agarrar el toro por los cuernos, así que ponte las pilas.

Virgo

No te hagas chiquito frente a nadie. Octubre te pone un espejo frente a ti, para que notes todo lo que vales. Así que tú puro pa' delante. Ponte tus mejores ropas y sal a conquistar el mundo.

Libra

Esa conducta con la que andas te está dejando estancado y andas cayendo gordo, así que reflexiona. Octubre viene con gran madurez y te dará una sacudida, así que, por favor, agarra la onda.

Escorpio

Andas bien venenoso; cuidado porque te vas a quedar sin aliados. Este octubre viene con un chisme de esos que destruye reputaciones. Por otra parte, si tienes pareja, controla tus celos, porque luego te armas una película tú solito. Ponte algo rosa, te queda bien ese color.

Sagitario

Este mes se te van a regresar algunas travesuras que hiciste en tu pasado, pero recuerda que todo es una lección. Se viene un reencuentro con amistades viejas que le harán mucho bien a tu corazón; date el gusto.

Capricornio

Una persona de piel blanca aparece en tu vida con problemas; no creas todo lo que escuches, ni te prestes para chismes de quinta. Este octubre llega para abrirte los ojos y hacerte seleccionar mejor a las personas con las que te rodeas.

Acuario

Ojo, porque veo un dolor en la espalda, piernas o cabeza; te va a recordar que no eres Superman. Haz ejercicio. Octubre te pide pensar más en ti y menos en andar resolviendo la vida de medio mundo; tú no eres oficina de quejas ni madre de todos. También viene con un recordatorio de que no todos los cambios son castigos, sino empujones y mejores oportunidades.

Piscis

Mucho cuidado con tu corazón porque vas a salir bien raspado por andarte dejando envolver con una persona que no vale la pena. Aprende a decir que no sin sentir culpas. El amor va a llegar, pero todo a su tiempo. Octubre viene con un buen cambio en lo laboral y lo económico, pero abre bien los ojos para que puedas agarrar esas oportunidades.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente del Internet, Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana jueves.

Fuente: Tribuna del Yaqui