JLo y Ben juntos otra vez, ¿Luisito Comunica tiene Alzheimer? y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte al tanto de lo que ocurre con tus artistas, películas y programas favoritos, tienes que ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos; en este resumen informativo encontrarás los acontecimientos más relevantes del medio artístico. En la edición de hoy martes 7 de octubre, Jennifer Lopez se reencuentra con Ben Affleck, Luisito Comunica descarta tener Alzheimer y más noticias.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga hacen las paces

El director Alejandro González Iñárritu y el escritor Guillermo Arriaga se reencontraron en el Palacio de Bellas Artes luego de 25 años del estreno de Amores perros y por fin pudieron reconciliarse, luego de un largo tiempo distanciados.

¿Luisito Comunica tiene Alzheimer?

Luego de que se esparciera el rumor de que el creador de contenido, Luisito Comunica, tendría Alzheimer por un video en el que repite mucho una palabra, él mismo aclaró que son solo rumores falsos. "No tengo Alzheimer ni nada similar. Todo es un set de grabación; cuando uno graba un comercial tiene que repetir la misma frase con diferentes entonaciones. Mi memoria está bien", dijo el youtuber.

Captan a Jennifer Lopez y Ben Affleck juntos

Aunque apenas este año se oficializó su separación, Jennifer Lopez y Ben Affleck recientemente fueron captados juntos. Resulta que la expareja se reencontró en Nueva York por el estreno de la película El beso de la mujer araña, protagonizada por la intérprete de On the floor y producida por Ben.

uD83CuDF89 ¡No te pierdas Tribuna Top 3 de los Espectáculos con Maja! uD83CuDFA4? Descubre los mejores momentos y las sorpresas más emocionantes del mundo del entretenimiento. uD83CuDF1Fhttps://t.co/zID8KObewa#TribunaTop3 #Espectáculos #Maja #Entretenimiento #Diversión #Top3 uD83CuDFACuD83CuDFB6 pic.twitter.com/9G5z3P1Z0I — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui