La fortuna que Aldo de Nigris pagará al SAT tras ganar ‘La Casa de los Famosos México’

Ciudad de México.- El pasado domingo 5 de octubre de 2025, Aldo de Nigris se coronó como el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, lo que le hizo acreedor al gran premio de los 4 millones de pesos. Sin embargo, el influencer no recibirá el monto pactado, ya que una gran parte será retenida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tal y como le pasó en las ediciones anteriores a los ganadores Wendy Guevara y Mario Bezares.

De acuerdo con datos proporcionados por El Financiero, el artículo 137, incluido en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), considera ingresos por la obtención de premios derivados de la lotería, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase. Es decir, los ganadores de concursos televisivos, como es el caso de La Casa de los Famosos México, deberán pagar impuestos sobre su recompensa económica.

Según información publicada por el SAT en su portal oficial, cuando una persona física obtiene ingresos por premios mayores de 600 mil pesos, —ya sea en sorteos o concursos— está obligada a informar el monto en su declaración anual, y quien otorga el premio debe retener el impuesto correspondiente, el cual se considera pago definitivo", explicó el medio especializado.

Según informes de Milenio, en la primera temporada del reality show de Televisa, la cual ganó Wendy Guevara, se prometió un premio de tres millones de pesos mexicanos, aunque, tras las deducciones fiscales, la integrante del clan de Las Perdidas se embolsó aproximadamente 2.6 millones de pesos.

Liquidé mi casa porque tenía un año que acababa de sacar mi casa, pero a crédito hipotecario; me compré una camioneta más bonita; les di dinero a mis papás para que pusieran un negocio, les dije que si querían se quedaran el dinero para más a gusto", declaró la celebridad en una entrevista con Adela Micha.

Esto deberá pagar de impuestos Aldo de Nigris

El SAT aplica las tarifas de ISR 2025 para determinar cuánto debe pagar una persona física que obtiene un ingreso extraordinario, en este caso se trata de un premio de televisión. El premio de los 4 millones de pesos que obtuvo Aldo de Nigris se ajusta al rango más alto de la tabla del ISR, donde la tasa alcanza hasta el 34 por ciento, aunado a una cuota fija que también debe sumarse al cálculo.

Primeramente se estipula una cuota fija de 392 mil 294.17 pesos y posteriormente se aplica el porcentaje mencionado sobre el monto que supera el límite inferior, lo cual es equivalente a 2 millones 496 mil pesos. Entre ambos conceptos, el Servicio de Administración Tributaria retiene alrededor de 1 millón 240 mil 967 pesos en total. Es decir, el sobrino de Poncho de Nigris recibirá un monto neto aproximado de 2 millones 759 mil pesos.

