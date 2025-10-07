Laura Zapata dice que muerte de su abuela es homicidio; reclasificará delito de enfermera

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Laura Zapata, acaba de brindar una entrevista en la que estremeció a Venga la Alegría, al haber asegurado que muerte de su abuela, la señora Eva Mange, en realidad fue un homicidio, y que por ese motivo, actualmente se encuentra buscando reclasificar el delito por el que ha demandado a Jessica de Jesús, la enfermera que atendió a su amada familiar.

Hace casi tres años que la villana de María la del Barrio, está en medio de un proceso legal en contra de la enfermera de su abuela, a la que acusa de hacer vivir un infierno en lo que debería de haber sido un refugio del Covid-19. Según Zapata, cuando volvió a ver en persona a su abuela la encontró en un terrible estado, con llagas de hasta 9 centímetros de profundidad, asegurando que todo fue por negligencia de la casa de reposo, como de la empleada.

Ahora, en medio de años de dimes y diretes, después de que Jessica pidiera un amparo para librar los cargos y que fuera negado, la actriz de La Gata y Esmeralda, ha comenzado un proceso para reclasificar el delito a homicidio y que también recaiga en el asilo, asegurando que merece un castigo: "Cambiar la forma, a homicidio, porque fue homicidio el delito, sí, reclasificar el delito, es lo que quiero y es lo que persigo, además de traer a Le Grand Senior Living, porque está muy contento de brazos cruzados".

"La justicia no se realiza con amparos": Laura Zapata llega a audiencia contra la enfermera que habría maltratado a su abuela.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/5LhU7J6YpO — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 22, 2025

Laura, en su entrevista para TV Azteca, recalcó que ella considera que la casa de reposo fue un auténtico lugar de terror y ha estado investigando y estudiando su caso, por lo que cree que también podrán agregar a los dueños de dicha casa y acusarlos de homicidio como a la enfermera: "Entonces hay que reclasificar y hay que traer a Le Grand Senior Living, porque se está lavando las manos. He estado todos estos días, estudiando, leyendo, viendo y sufriendo nuevamente lo que pasé en ese lugar del horror".

Finalmente, Laura asegura que desgraciadamente, por el amparo que metió Jessica, decidió ahondar más en el caso, y ha conseguido pruebas de que su abuela no fue la única víctima de este lugar y hay muchas personas que murieron por su culpa: "Tengo todo para demostrar que mi abuela no es la única víctima, hay muchas víctimas más, también en calidad de muerte, de este mismo lugar. Confío en que se haga la ley".

Laura Zapata busca reclasificar el delito de maltrato e intento de h0m1c1d10 en contra de la enfermera Jessica "N".



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/kPUqMbhftf — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui