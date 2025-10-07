Le dispararon en la cabeza: Tras muerte de actor de Televisa, prometida estremece con carta

Ciudad de México.- A casi cuatro años de la trágica muerte del reconocido actor de Televisa y deportista mexicano, Octavio Ocaña, la que fue su prometida en el momento de su inesperado deceso, Nerea Godínez, ha reaparecido con un muy conmovedor gesto a su antigua cuñada, Bertha Ocaña, pues sacó pertenencias del histrión, y estremeció con emotiva carta. Ocaña salió el 28 de octubre del 2021, y la madrugada del 29 de octubre fue asesinado por policías en una persecución, de un disparo en la cabeza.

Ahora, a pocas semanas de que se cumplan cuatro años de esta tragedia, Nerea se puso en contacto con Bertha, la hermana del querido actor de Vecinos, quién decidió exhibir mediante su cuenta de Instagram esta interacción, que se basó, en que su excuñada le enviara una carta escrita a mano, dedicándole una canción y varias de las pertenencias personales que aún conservaba del actor de comedia.

Pero, lo que más llamó la atención y conmovió a Ocaña y a sus miles de seguidores, fue la canción llamada Quirón, de Yo Soy Matt, que eligió para dedicarle junto a su carta escrita a mano, en el que le asegura que tras escuchar el tema, pensó en Octavio y en ella, recordando cuando eran familia: "Mi niña, escuché esta canción y no pude no pensar en ti, en nosotros, en él. Siempre te voy a querer y aunque la vida siga día con día su curso, el cariño y lo que formamos juntas nunca dejará de sentirse dentro de mí".

Ante esto, la hermana del inolvidable 'Benito Rivers', mediante la red social antes mencionada, compartió la gorra, playera y todo lo que conservó de Octavio a lo largo de este tiempo, afirmando que para ella, siempre sería una parte hermosa de su vida, sin importar lo que pasara: "Nerea… eres, fuiste y siempre serás una parte bonita de mi vida, un gran recuerdo porque la vida así lo quiso… cuando se muere no nos llevamos nada, lo material aquí se queda y solo permanece en el alma lo vivido".

Pero, eso no fue todo, ya que en su mensaje, conmovió a sus seguidores, al afirmar que pese a que han pasado casi cuatro años desde la muerte del actor de Lola, Érase Una Vez, el corazón aún le duele viendo todos esos recuerdos de su hermano, sabiendo que no volverá a verlo a él: "¿Pero cómo explicarle a mi corazón que casi 4 años después de recibir las pertenencias que alguna vez fueron de mi hermano sea fuerte? No pude, no puedo, creo que nunca podré".

Finalmente, Bertha decidió agradecerle a Nerea el hecho de que todo este tiempo haya conservado en tan buen estado y con tanto amor, las pertenencias de su hermano, asegurando que le deseaba mucha felicidad y amor, por el sufrimiento que pasó: "Gracias por haber tomado esta decisión de entregarme todo lo que te quedaba, lo que aún conservabas de él y especialmente gracias por haberlo resguardado todo este tiempo. Para ti yo solo tengo cariño y agradecimiento siempre".

Te deseo todo lo mejor por siempre y le pido a la vida recompense con mucho amor y felicidad el dolor por el que a tu manera también te tocó atravesar. Con amor… Bertha. PD: Dejo esa bella canción en el post y en mi playlist", concluyó Bertha.

Fuente: Tribuna del Yaqui