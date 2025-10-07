Mario Bezares arremete en contra de Jorge Gil tras acusarlo de asesinar a Paco Stanley

Ciudad de México.- En medio de tantos dimes y diretes, una vez más el reconocido actor y presentador, Mario Bezares, ha tenido que salir a defenderse por su pasado en prisión, ya que ha arremetido en contra de su excompañero, Jorge Gil, después de que en unas recientes declaraciones volviera a acusarlo de asesinar al que fue uno de los más queridos conductores de la televisión mexicana, Paco Stanley.

Tras 25 años de ausencia, Gil reapareció para dar su opinión sobre la serie, ¿Quién Lo Mató?, en la que narran los presuntos hechos del asesinato de Paco y la culpabilidad de Mario y Paola Durante, destacando que él considera que Bezares sí es causante de lo que pasó, por un escalofriante detalle: "Mario nunca salió del baño, jamás lo vimos afuera. Imagínate, estamos todos juntos y alguien dice que va al baño. Paco fue, hizo lo que tenía que hacer y regresó; pero Mario no volvió. Digo, si te quedas allá y oyes una balacera, pues mínimo sales a ver qué pasó, él nunca salió".

Ante estas declaraciones, Mario se había mantenido en silencio, pero en una reciente entrevista con Sale el Sol, al retomar el tema, declaró que no pensaba dar una respuesta a esta situación, porque para él, el tema estaba cerrado y simplemente después de 25 años solo busca reflectores que no le dará: "No le voy a dar reflectores a una persona que no vale la pena. Que a mí no me provocó absolutamente nada. Eso ya es un carpetazo, ya se acabó".

Después de 25 años de todo esto, pues yo creo que al aparecer el señor, no le quiero dar reflectores. Simplemente se hizo lo que tenía que ser, y se fue como se tenía que ir, punto", agregó.

De la misma manera, aseguró que pese a trabajar en Pácatelas, en realidad nunca tuvo buena relación con Jorge, porque no eran amigos, y ahora, no quiere hablar del tema porque está haciendo su vida en paz, con una familia y un trabajo maravilloso que solamente lo hace sentirse en paz: "No pues, es que jamás hubo una buena relación, pero ya no quiero hablar de esto, por favor. Soy una persona feliz, una persona plena, completa, con una familia maravillosa, con un trabajo increíble".

Finalmente, el ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, declaró que ya perdonó todo el daño que el caso le causó y por ese motivo, ha decidido soltarlo ya, no engancharse con nada que tenga que ver, porque él fue liberado y absuelto: "¿Tú crees que no he perdonado? Por supuesto, mi corazón está totalmente... Te puedo mirar a los ojos, soy una persona que no le debe, ni le culpa a nadie. Soy una persona libre, totalmente absuelta de todas las cosas que se hicieron".

¡Ya no quiere hablar del tema! Mario Bezares, "Mayito", pone un alto a Jorge Gil por revelar detalles del trágico fallecimiento de Paco Stanley.



