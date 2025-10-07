"No sé quién es": Donald Trump dice que Bad Bunny "es desconocido" y critica su participación en el Super Bowl

Estados Unidos.- El cantante de Puerto Rico, Bad Bunny, amenizará el medio tiempo del Super Bowl 2026, pero el presidente Donald Trump no ve bien esta elección. La NFL, Apple Music y Roc Nation anunciaron el 28 de septiembre que el artista puertorriqueño Bad Bunny será el encargado de liderar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el próximo 8 de febrero de 2026 en el 'Levi’s Stadium' de Santa Clara, California.

La decisión, considerada histórica por tratarse del primer artista masculino latino en encabezar el show en solitario, ha generado reacciones encontradas, especialmente desde sectores conservadores del gobierno estadounidense. El presidente Donald Trump, en entrevista televisada con Greg Kelly en 'Newsmax', expresó su rechazo total a la elección del cantante urbano: “Nunca he oído hablar de él. No sé quién es, no sé por qué lo están haciendo. Es como una locura. Luego culpan a algún promotor que contrataron para que entretuviera. Creo que es absolutamente ridículo”.

Trump también aprovechó el espacio para criticar las reglas de inicio del juego en la NFL, calificándolas como "ridículas", en un intento por vincular su descontento con el espectáculo deportivo en general. En otro comentario relacionado con el evento, Trump ha reiterado en declaraciones previas su desdén por selecciones culturales que percibe como ajenas al público tradicional: "Es el Super Bowl americano, y esto parece un circo importado. ¿Quién es este conejo malo? No lo entiendo".

La reacción del mandatario no fue aislada. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, advirtió en una entrevista con el podcaster Benny Johnson que agentes de ICE estarían "por todas partes" durante el Super Bowl, insinuando un operativo migratorio durante el evento: "Estaremos por todo el lugar. Solo los estadounidenses que aman este país deberían venir".

Por su parte, Corey Lewandowski, asesor en el Departamento de Seguridad Nacional, calificó la elección de Bad Bunny como "una vergüenza" y enfatizó: "No hay refugio seguro para quienes están ilegalmente en este país. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lado. Los encontraremos, los detendremos y los deportaremos". La primera dama de Florida, Casey DeSantis, escribió en X: "No quiero iniciar nada aquí, pero honestamente… ¿quién exactamente es Bad Bunny?".

También se sumó la ex piloto de NASCAR y comentarista conservadora Danica Patrick, quien publicó en X: "Oh, divertido. No deberían permitirse canciones en español en uno de los eventos televisivos más vistos de Estados Unidos… no solo por el deporte".

Ante la ola de críticas, Bad Bunny respondió con ironía durante su monólogo como anfitrión en el estreno de la temporada 51 de 'Saturday Night Live', el 4 de octubre: "You might not know this, but I’m doing the Super Bowl halftime show and I’m very happy. I think everyone is happy about it even Fox News", dijo en inglés, antes de agregar en español: "Es más que un logro personal, es un logro para todos nosotros. Muestra nuestra huella y nuestra contribución a este país, que nadie podrá borrar ni quitar jamás". En el mismo monólogo, bromeó sobre el backlash conservador mostrando un montaje editado de clips de Fox News que parecían elogiarlo: "Bad Bunny es mi músico favorito y debería ser el próximo presidente".

En declaraciones posteriores al anuncio del Super Bowl, el artista reafirmó el significado cultural de su participación: "Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Es para quienes vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para que yo pudiera llegar y anotar un touchdown". La NFL defendió su decisión destacando que Bad Bunny representa la diversidad creciente del país y que su música trasciende géneros, lenguas y públicos. Jay-Z, fundador de 'Roc Nation' y socio en la producción del show, elogió al artista: "Lo que Benito ha hecho y sigue haciendo por Puerto Rico es verdaderamente inspirador. Estamos honrados de tenerlo en el escenario más grande del mundo".

