Papá de Abelito, hospitalizado: Reportan se puso mal tras 'La Casa de los Famosos México'

Ciudad de México.- Recientemente se ha dejado en shock a millones de los espectadores de La Casa de los Famosos México, debido a que en una entrevista, el reconocido comunicador mexicano, Pablo Chagra, declaró que tuvo que ser hospitalizado el padre del reconocido influencer y exhabitante de la emisión, Abelito, para que lo revisaran bien, debido a que señala que se puso muy mal, después de saber el lugar de su hijo.

El pasado domingo 5 de octubre, se llegó el día para la gran final del reality show de Televisa, conociéndose los lugares de cada finalista. Aunque muchos festejaron que el primer lugar fuera de Aldo de Nigris, no todos compartieron esta emoción, y hubo quienes acusan de fraude a la producción, debido a que esperaban que el primer lugar fuera de Abelito, o por lo menos quedara en segundo lugar, no que fuera Dalílah Polanco.

Uno de los que se mostraron sumamente molestos por este resultado, fue el padre de Abelito, y fue tan evidente que se viralizó en X, antes conocido como Twitter, su expresión. Por este momento se le cuestionó al señor sobre su reacción, a lo que aseguró que no era molestia, sino una gran tristeza porque como padre quería el primer lugar: "Yo le mando saludos a todo el público que está con nosotros y no malinterpreten las cosas. Yo sentí tristeza, como todo mundo puede comprenderme, ¿verdad? Pero enojo jamás. Aclaro, jamás. Triste, poquito".

Tras la polémica, el padre de Abelito aclaró que su gesto en la final de La Casa de los Famosos no fue de enojo, sino "un poquito de tristeza". Para él, su hijo es el verdadero ganador del público.



¿Tú qué opinas?

Ahora, tras esta polémica, el comunicador, durante su participación en el programa de radio La Mejor, declaró que lo que nadie supo es que el padre de Abelito se puso mal y llegaron los paramédicos y se lo llevaron para revisarlo, debido a que se puso muy mal, y entró en una especie de crisis: "El papá de Abelito se puso mal, lo que le sigue, al grado que llegaron los paramédicos. Se puso mal y se pegó así, por la presión, se ofusco, digamos".

Según Chagra, se dio en la cabeza como Belinda con la manzana en el programa Hoy, solo que un poco más despacio sin herirse, pero al parecer ese coraje causó la crisis en su presión, y aunque no saben si se subió o bajó, declara que tuvo que ser atendido y sí fue por coraje: "De verdad estaba muy molesto, la gente lo felicitaba y él de 'no, no, no', la señora le decía 'acepta las felicitaciones, sabíamos que esto iba a pasar', la señora un amor, o sea, él señor también, pero se enchiló".

Dice el papá de Abelito que no estaba enojado pero dice Pablo Chagra que si.



¿A quién le hago caso?

