¿Se reconcilian? Jennifer Lopez y Ben Affleck reaparecen juntos en Nueva York

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una de las parejas más controvertidas de Hollywood volvió a ser vista junta tras su ruptura en abril de 2024. Jennifer Lopez y Ben Affleck mantienen un vínculo amoroso desde 2002, aunque en aquella ocasión se separaron por la presión mediática que rodeaba su relación. El año 2021 intentaron retomar su historia, pero lamentablemente no funcionó.

Este pasado lunes, las redes sociales se revolucionaron al ser captados muy sonrientes en la alfombra roja de la premiere de Kiss of the Spider Woman en Nueva York. Inicialmente, los fans se ilusionaron pensando que quizá se daban una tercera oportunidad. Durante el evento, en algún momento Ben colocó su mano en la cintura de Jennifer y, en varias ocasiones, le habló al oído.

¿Volvieron?

Para desilusión de algunos, la respuesta es no. El motivo de su reunión fue exclusivamente la promoción de su más reciente proyecto conjunto: la película protagonizada por Jennifer, El beso de la mujer araña (Kiss of the Spider Woman), mientras que Ben, de 53 años, participa como productor a través de su compañía Artists Equi. Según medios locales, la convivencia fue cordial y siempre se mantuvo dentro de una línea de respeto.

Jennifer Lopez y Ben Affleck

La estrella le dedicó algunas palabras a su ex, agradeciéndole la oportunidad de trabajar en este filme, que la impresionó desde que leyó el guion. Según sus propias palabras, el personaje le permitía cantar, bailar y actuar, mientras se convertía en una "estrella de cine de la vieja escuela de Hollywood". Precisamente, Ben, quien alguna vez fue el amor de su vida, la ayudó a conseguir este papel después de que ella le dijera que tenían que hacerlo.

Jennifer López reaparece junto a su ex Ben Afleck en la premiere de su película ‘Kiss of the Spider Woman’ (film que él produce).

Una cosa está, ella quiere ese Oscar y esta vez no se le va a escapar, no señora.

Por cosas como esta, hay que quererla uD83EuDEF6uD83CuDFFB pic.twitter.com/EeTw7M5PBL — Adry Hilton uD83DuDCFC (@AdryHilton) October 7, 2025

A pesar de la nostalgia que podría generar el encuentro, es evidente que la primera aparición pública de la pareja tras concretar el divorcio en enero de 2025 fue más que satisfactoria. Demostraron que pueden trabajar juntos y darle la vuelta a la página sin rencores. Una de las frases más recordadas de Affleck al despedirse de Jen fue la que usó tras su separación: "Jennifer es espectacular".

Fuente: Tribuna del Yaqui