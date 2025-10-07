"Te mato": Cuñado de Eleazar Gómez lanza severa amenaza al exactor de Televisa por esto

Ciudad de México.- El influencer mexicano, Ian García, acaba de sorprender a muchos, al confesar que no tuvo reparo alguno en lanzar severa amenaza en contra del exactor de Televisa y colega, Eleazar Gómez, después de haberse anunciado oficialmente que se convirtieron en cuñados, asegurándole que iba a matarlo debido a este importante motivo. El exgalán de melodramas no ha respondido a estas declaraciones.

Hace un par de días, Eleazar en entrevista para varios medios de comunicación, reveló que se ha dado una nueva oportunidad en el amor con la joven Miriam García, la cual resultó ser la hermana de Ian, el modelo e integrante del del show Bandidos Experience. Como se recordará, desde hace tres años que Gómez se encuentra soltero, después de la brutal golpiza a su entonces prometida, Tefi Valenzuela, y años después, por supuesta infidelidad a influencer, por lo que Ian decidió advertirle sobre pasarse con su hermana.

El exintegrante del grupo Los Wapayasos, para la revista TV Notas, acaba de hablar sobre este nuevo romance, comenzando con el hecho de que él al saber que estaban oficialmente en una relación, habló firmemente con Eleazar y le aseguró que si le hacía algo a su hermana lo mataba: "Le dije a Eleazar: 'Cuídala mucho, es mi hermanita y mi familia. Es la persona que más amo en este mundo. Te la encargo bastante, si no, te mato'. De hecho, él sabe que siempre veré por ella, antes que por él. Le dije que no se pasara de listo y que fuera una persona tranquila".

El joven declaró que aunque a él no le consta realmente que sea violento, decidió advertirle de una vez que no se pasara de listo con Miriam, aunque asegura verlos bien, felices y desea apoyarlos, especialmente al ver la buena disposición del actor de Atrévete A Soñar para hablar con sus padres y con él, al notar la desconfianza de sus suegros: "Lo conozco y sé que tiene un alma bonita. Muy dentro de él es un hombre bueno. Mis papás no supieron cómo tomar la noticia, pero al final es decisión de mi hermana. Debemos apoyarla".

Eleazar confirma romance con Miriam. Internet

Con risas de por medio, declaró que fue el cupido de la relación, al presentarlos, pero asegura que no piensa meterse, ya que sabe que ambos merecen ser felices y desea que así sea, pero que eso depende de ellos, recalcando que su hermana es una guerrera de la vida, que siempre ha trabajado por sus sueños y espera que Eleazar la apoye y se ponga a su altura: "Es una mujer independiente. Se dedica al tema de las computadoras y al software. Ha laborado en empresas grandes de Latinoamérica y Estados Unidos. Eleazar la tiene difícil. Es una pieza grande y a ver si la llena”.

Ante las comparaciones que ha tenido su hermana con las ex de Eleazar, como Jenni de la Vega, o Valenzuela, el influencer ha decidido decir que no les presta atención, porque su hermana es una mujer preparada que sabe muchos idiomas, que a diario trabaja mucho en su carrera, que sabe salir adelante y es una madre maravillosa y muy madura: "Él ya sabía a lo que se enfrentaba. Lo toma de la mejor manera. Si llega a haber una conexión paternal con mi sobrina, adelante, pero ella tiene a su papá", agregó sobre el tema de la maternidad de su hermana.

A Eleazar le ayudará juntarse con una persona que lo jale a hacer otro tipo de cosas y a enfrentar la vida de otra manera. Lo admiro y lo quiero muchísimo. Solo que mi hermana le hará madurar la parte que le hace falta. Le llegó en un buen momento. Su pasado quedó atrás y todos merecemos otra oportunidad para ser felices", finalizó.

Miriam y Eleazar. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui