Tragedia en Televisa: Productor muere y reportan a su madre desaparecida; tiene Alzheimer

Ciudad de México.- A un año y medio de la terrible muerte del productor de novelas, Nicandro Díaz, recientemente se ha informado de una nueva tragedia en Televisa, ya que supuestas fuentes cercanas al querido creador de contenido de la televisora San Ángel, han reportado la desaparición misteriosa de su madre, la señora Delia Díaz, quien por desgracia no puede valerse por sí misma ya que padece de Alzheimer.

Tal parece que el nombre de Nicandro sigue envuelto en dramas, y no por sus famosas novelas, como Simplemente María, sino por el hecho de que se dice que su madre, que padece de Alzheimer, ha desaparecido a un año de su fallecimiento, de la casa de asistencia en la que tenía alrededor de seis años. Supuestamente, el motivo detrás de su desaparición sería por cuestiones monetarias, ya que ella poseía gran parte de la fortuna de Díaz.

Una presunto familiar de Nicandro, declaró que temen lo peor por la señora Delia, ya que aseguran que podría haber sido secuestrada para robarle varias propiedades y miles de dólares que dejó el creador de melodramas, como Pícara Soñadora. Según la fuente, todos están desesperados tratando de encontrarla, asegurando que incluso en el asilo no saben nada de la señora: "Tememos por su vida. Nicandro tenía más de 18 propiedades, al menos 10 están a nombre de la señora Delia. Él no quería que su exesposa, Cynthia Butrón, las peleara durante el divorcio".

Se dijo que Cynthia había despojado a la mamá de un departamento, pero también hay una cuenta en Estados Unidos a nombre de Nicandro y de su mamá, con varios millones. No sabemos si esto fue la causa por lo que pudieron llevársela y abusar del dinero que cubría la cuenta del asilo", afirmó.

La fuente aseguro que Cynthia Butrón, exesposa de Díaz, no tenía relación con su madre, pero que tras el deceso del productor, la habría hecho firmar documentos para manejar todo lo que tenía de Nicandro, lo que señalan es un delito y no es válido, pues es una "señora de 90 años y no está facultada", destacando que las autoridades podrían involucrarse, porque eso es un abuso: "En caso de que ella la haya sustraído del lugar, estaría cometiendo un abuso a una persona de la tercera edad. Ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto".

De la misma manera, aseguran que el productor de Carrusel de las Américas, al ser hijo único amaba a su madre y desde que presentó demencia senil y después Alzheimer, la llevó a una casa de retiro, pero siempre estuvo al pendiente de todos los cuidados médicos, que la visitaba casa semana, la llamaba diario, y que incluso tenía una lista de personas cercanas que podían visitarla. Al tener tan buena relación, la fuente señaló que la casa llamó discretamente a uno de esos contactos y "dijo que se habían llevado a la señora de forma abrupta, que les limitaron los informes, ni ellos saben su paradero".

Finalmente, tras pedir que se cuide bien de la señora, pues necesita de atención las 24 horas del día, la última pareja de Díaz, Mariana Robles, se ha pronunciado al respecto, declarando que ella también se ha tratado de comunicar y no ha tenido suerte desde hace tres meses, y no ha podido obtener ningún tipo de informes, ni una manera de como contactarla, externando su genuina preocupación: "Gente allegada a Nicandro está preocupada y nadie tiene noticias. Espero que esté bien, viva, sana, tranquila y en paz. Mi suegra tiene mucho dinero, varias propiedades que Nicandro le dejó".

Hubo un poder notariado, del que se estaba haciendo mal uso, un poder con el que me acusaron del tema de un departamento, que no procedió. Las autoridades determinaron que era un documento falso. Con estos temas del dinero, hay cosas muy complicadas. Espero la señora siga en el lugar donde Nicandro quería que estuviera", concluyó.

