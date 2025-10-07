Vadhir sale en defensa de su padre Eugenio Derbez tras declaraciones de Victoria Ruffo

Ciudad de México.- Hace unos días, la actriz mexicana Victoria Ruffo se encontró con algunos medios de comunicación. A pesar de que los temas que abordó fueron bastante variados, el que captó especialmente la atención fue cuando se le preguntó por Eugenio Derbez, el padre de su primer hijo, José Eduardo. Ella especificó que, desde su experiencia, él ha sido más amigo que progenitor.

Ahora, quien se pronunció al respecto fue el cantante Vadhir Derbez, abordado por la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desde el inicio se le notó sorprendido y, sin rodeos, compartió su opinión: "Ah caray… este… pues ¿qué te digo? Siempre ha sido muy amigo nuestro y siempre lo hemos dicho en entrevistas, que él no estaba tan listo, pues, para tenernos en eso".

A pesar de su respuesta, dejó muy claro que el exintegrante de Televisa no fue un mal padre, ya que, según su percepción, en aquel entonces hizo todo lo que estuvo a su alcance. Por último, destacó que esa fue su experiencia personal y que no podía hablar por sus hermanos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la hija mayor, Aislinn Derbez, no se ha pronunciado sobre el tema.

Victoria Ruffo habló sobre Eugenio Derbez

Mientras los reporteros insistían en obtener más declaraciones acerca de las palabras de la protagonista de telenovelas, el artista prefirió cambiar de tema y hablar del lugar donde se grabó la última temporada de De viaje con los Derbez. Con sus comentarios, el hijo de Eugenio demostró madurez al abordar el asunto sin confrontaciones, defendiendo a su padre pero también reconociendo las complejidades que han marcado la historia familiar. La dinastía Derbez continúa generando interés y titulares en el mundo del espectáculo.

¡No es mal papá! Vadhir Derbez opina sobre la paternidad de Eugenio Derbez luego de que Victoria Ruffo asegurara que el comediante es amigo de sus hijos.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/GflelmrpJB — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 7, 2025

Es importante mencionar que el propio Eugenio Derbez también habló brevemente con la prensa sobre las declaraciones tanto de Dalílah Polanco, quien insinuó que él le fue infiel, como las de Victoria Ruffo. El actor aseguró que ambas situaciones son estrategias para llamar la atención: "No hay nota, no hay nada que decir… Hemos hablado abiertamente de nuestra relación, Ale y yo. Están sacando una nota de hace 20 años, de que terminé con una novia para andar con mi esposa. Entonces, la verdad es que, pues, nada. No hay nota. Es una estrategia para hacer publicidad, cien por ciento. Ya no caigo en las provocaciones tampoco de Victoria Ruffo".

Fuente: Tribuna del Yaqui/ Agencia México