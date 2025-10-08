Actriz de Televisa reaviva la polémica con Alexis Ayala; crece el debate en redes

Ciudad de México.- El conflicto entre el actor de melodramas mexicanos Alexis Ayala y la actriz Patricia Díaz está lejos de concluir, pues ante su más reciente respuesta sobre el tema, el hombre de 60 años se abstuvo de hablar al respecto y dejó muy en claro que, cuando dentro de La Casa de los Famosos México compartió su mala experiencia con una exnovia, jamás mencionó nombres ni señaló directamente a nadie.

"¿Yo mencioné algún nombre? Si alguien se siente aludido no es problema mío. Yo hablé de mi vida y de mis experiencias, de lo que a mí en algún momento me dolió, tal vez la verdad de una persona, la de otra y la total. Yo les puedo decir que de mi vida estoy muy consciente y muy tranquilo", afirmó durante una rueda de prensa del popular show televisivo producido por Rosa María Noguerón.

Por su parte, la actriz que dio vida a Cristina, hermana de la protagonista Rubí (2004) interpretada por Bárbara Mori, volvió a pronunciarse en su perfil de Instagram. Aunque, al igual que su expareja, prefirió no mencionar nombres, compartió una reflexión para sus seguidores. Además, algunos comentarios señalaron que resultaba incongruente que hubiera dejado pasar tanto tiempo antes de denunciar al artista.

Nuevo video de Paty Díaz

"Creo profundamente que el ser humano da lo que tiene en su mente y en su corazón y alma. Si tienes flores, darás flores, pero si tienes basura, darás basura", aseveró la actriz de 51 años, quien añadió que todas las personas tienen derecho a expresarse, y que eso no justifica agredir ni insultar a otros: "Toma lo que sirva y el resto deséchalo", concluyó la modelo sonorense, generando un profundo debate en sus redes sociales.

¿En qué consiste la acusación?

Hace unas semanas, Patricia Díaz confesó en sus plataformas que Alexis Ayala la agredió e incluso la golpeó, llegando a temer por su vida y la de su hijo. Según su testimonio, el actor la amenazó con quemar la casa mientras ella y su pequeño se encontraban en el interior. Este hecho provocó que la noticia se volviera viral y que varias personas exigieran justicia inmediata.

