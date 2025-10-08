Alana Lliteras manda contundente advertencia a exgalán de Televisa por este fuerte motivo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Alana Lliteras, acaba de romper el silencio de su relación al lado del peruano Guty Carreras, asegurando que es una mujer de armas tomar, e incluso le lanzó contundente advertencia al tan polémico exgalán de Televisa por este fuerte motivo, ¿acaso sospecha que le es infiel?

Como se sabe, en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, en la versión de Telemundo, entre los dos nació una química, y aunque al inicio Carrera no parecía muy interesado en ello, poco después de que él proyecto llegó a su fin, Alana y el deportista despertaron sospechas de una relación amorosa, aunque nunca revelaron abiertamente qué estaban juntos como pareja, hubo situaciones que hicieron sospechar sobre este romance que se volvió un secreto a voces.

Ahora, a más de un año de romance, la ganadora de MasterChef Kids, declaró que hasta el momento han tenido un romance maravilloso, en el que ha procurado tenerla muy consentida, pero, aseguró que pese a todo el amor, le ha dejado en claro que de serle infiel, ella lo dejará: "Me ha procurado, protegido y cuidado demasiado. Sin embargo, él sabe que nunca perdonaré una infidelidad. Eso no es negociable. Si me pone los cuernos me iré”.

Ante esto, declaró que desde que formalizaron su relación sentimental, han estado hablando de diferentes temas y él le respeta la etapa que vive actualmente, así como ella está respetando la suya, señalando que se dan su espacio y han aprendido a llegar su relación a como son: "Soy más chapada a la antigua y me ha gustado que vayamos poco a poco. No soy de las mujeres que haga todo rápido. Primero salimos, nos volvemos novios, viajamos, nos casamos y tenemos hijos. Mi sueño de toda la vida es casarme y ser mamá. No soy fácil de conquistar. Le costó trabajo".

Con respecto a su romance, Alana aseguró que el exparticipante de Guerreros 2020 es muy diferente a ella en gustos, pero que precisamente en es línea de respeto, han sabido llevarse bien y combinar lo que ambos disfrutan para acompañarse y también siendo individuales: "Él es muy masculino, le gusta el deporte extremo y yo soy todo lo contrario: Me encanta ser muy femenina. En esa parte nos hemos complementado súper bien. A veces lo acompaño a ver el futbol y él a mí de compras. Llevamos más de 1 año de conocernos y de crecimiento. Ha sido increíble".

Muy pronto una serie protagonizada por Guty Carrera ??uD83DuDC99 y Alana LLiteras ??uD83EuDE77 TRES MESES DE AMOR pic.twitter.com/uSKNYbLnxb — Angie uD83CuDFC8 (@AngieCar24) September 11, 2025

Compaginamos en muchas cosas. A ninguno de los 2 nos gusta tomar alcohol o fumar. No solemos ir de fiesta. No tenemos ningún tipo de adicciones. Nos gusta viajar. Ya conocimos 12 lugares distintos, desde Europa hasta pueblitos mágicos. Esas cosas son más constructivas para nosotros. Nos divierte muchisímo", agregó.

En cuanto a las acusaciones de su expareja, Brenda Zambrano, de haber sido violentada por parte de Guty, y de Serrath, de que supuestamente solamente la usaría, Alana ha dejado en claro que no tiene nada más que decir, que casa persona habla de cómo le fue: "De Serrath sí puedo opinar, porque sí la conozco. Para empezar, nunca fueron novios. Digamos que sus fundamentos no tienen validez. A Brenda no la conozco y no hablaré mal de ella. Respeto lo que vivió y es parte de su pasado. Cada uno habla como le fue en la feria".

Finalmente, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, acaba de revelar que "De mi parte no puedo afirmar nada de lo que han dicho en redes sociales. Al principio dije: 'Me daré la oportunidad de conocerlo y si en algún momento algo es verdad, me voy', pero aquí sigo enamorada. Mi experiencia con él ha sido distinta".

La gente dice que yo pago todo y que facturo mucho. Gracias por tener esa imagen de mí de chica empresaria. Solo que es mentira. No le he pagado nada a Guty. Él me consiente demasiado. Solo le pago viajes a mi mamá, a nadie más”, concluyó negando el mantenerlo.

Alana Lliteras y Guty Carrera hablan sin filtros y aseguran que su amor sigue firme pese a las críticas por la diferencia de edad. Prefieren vivir su relación lejos del ruido y cerca del corazón. ??

uD83CuDFA5: Estefanía Ramírez pic.twitter.com/zXbhmsM6qL — @TVNotasmx (@TVNotasmx) July 5, 2025

