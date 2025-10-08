Carín León lanza SonHoro Records: Su propio sello discográfico para desarrollar nuevos talentos

Hermosillo, Sonora.- Desde Hermosillo, Sonora, el reconocido cantante Carín León ha dado un paso significativo en su carrera al lanzar su propio sello discográfico SonHoro Records, una plataforma diseñada para descubrir y desarrollar talento emergente con raíces regionales y proyección global. En una entrevista exclusiva con 'Televisa Espectáculos', el artista compartió su visión sobre el éxito, elogió la humanidad de Ricky Martin y se declaró listo para hacer historia en 'The Sphere', el icónico recinto de Las Vegas.

Durante el evento del lanzamiento en Madero Ranch, Hermosillo, Carín León destacó la importancia de SonHoro Records como un tributo a su tierra natal. "SonHoro Records es mi manera de devolverle a mi tierra lo que me ha dado. Quiero que los chamacos de Sonora vean que sí se puede soñar en grande", comentó el artista en una publicación en X. La misión del sello es clara: Construir carreras musicales auténticas y evitar los éxitos efímeros.

Carín León agradece el apoyo a su productora musical Sonhoro Records uD83CuDFA4uD83CuDF35



Además, compartió que el objetivo es apoyar a nuevos talentos y poner en alto a Sonora uD83CuDFB8uD83CuDF0D.



uD83CuDFA5: Julián Ortega pic.twitter.com/z1bU4oEusV — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) October 8, 2025

El sello, que ya cuenta con una presencia activa en redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok bajo el usuario @sonhororecords (con más de 10,000 seguidores en su primera semana), busca ser una plataforma integral. "Lo que queremos es tener una estructura sólida, desde lo legal hasta la promoción, para desarrollar nuevos talentos y abrir una ventana a nuestra cultura sonorense", explicó León. Además, enfatizó la relevancia global de su proyecto: "No solo queremos poner a Sonora en el mapa, queremos que el mundo escuche lo que traemos".

Entre los primeros artistas anunciados en el catálogo de SonHoro Records destacan Xavi Flores, Gohan Corral, Braulio Mata, La Casta, El Larry y La Clase, Los Alegres de la Sierra, Saúl Escoboza y El Chats. Estos talentos, seleccionados por su capacidad de fusionar tradición y modernidad, representan la nueva ola del sonido norteño. "Estar con SonHoro es como tener una familia que te impulsa a ser tú mismo, pero con un escenario global", comentó Xavi Flores, uno de los primeros firmados.

Grupos invitados a la presentación del nuevo sello discográfico de Carin León. Créditos: Internet

El lanzamiento de SonHoro Records llega en un momento clave para la música regional mexicana, que en 2025 continúa su expansión global gracias a artistas como Peso Pluma, Grupo Frontera, y el propio Carín León. Según datos de plataformas de streaming, el género ha crecido un 400 por ciento en reproducciones internacionales desde 2020, consolidando a México como un epicentro musical. SonHoro Records busca capitalizar este auge, apostando por la autenticidad y la innovación para llevar el sonido sonorense a nuevas audiencias.

En la entrevista con Televisa Espectáculos, Carín León compartió una reflexión profunda sobre el éxito: "No se trata solo de llenar estadios o tener millones de reproducciones. Es mirar atrás y saber que dejaste una huella, que ayudaste a otros a crecer y fuiste fiel a tu esencia". En este contexto, destacó su admiración por Ricky Martin, con quien ha sostenido conversaciones sobre posibles colaboraciones. "Ricky es un ser humano admirable, generoso y auténtico. Ha usado su voz para causas importantes y es un ejemplo de grandeza con humildad", afirmó.

Carín León en la presentación de la nueva disquera “Sonhoro Records”. pic.twitter.com/y2rDQ6Uxih — Carín León HQ (@carinleonhq) October 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México