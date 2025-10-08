Christian Chávez defiende a Anahí de criticas a su físico pese a pleito y separación de RBD

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante mexicano, Christian Chávez, recientemente brindó una entrevista a varios medios de comunicación, ante los que no dudó en defender a Anahí, por las más recientes críticas a su físico, tras la confirmación de un nuevo proyecto en Televisa, señalando que en él hay mucho cariño, pese al pleito legal con su exmanánger y ante la separación de RBD.

Como se sabe, Guillermo Rosas se encuentra en un proceso legal con Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckermann, después de que estos miembros de la banda decidió demandarlo por supuesto fraude y haberles robado millones de la exitosa gira de su reencuentro, Soy Rebelde Tour. Sin embargo, en el caso de Anahí y Dulce María, prefirieron mantenerse al margen, e incluso la rubia volvió a trabajar con Guillermo, generando más controversia, por lo que no solo el grupo se separó, sino que las amistades se fracturaron.

Ahora, después de que se confirmara el regreso de Anahí en ¿Quién Es La Máscara?, varios lanzaron críticas por el físico de la cantante y actriz, por lo que Christian no dudo en defenderla, señalando que la gente debe de relajarse y dejar que la gente viva la vida como mejor le parezca sin dañar a nadie: "Yo creo que la gente tiene que relajarse, como les digo: 'Oye, todos somos seres humanos'. Relajen, que vivan su vida, hay que ser felices todos. Les mando muchos besos".

¿Hay enemistad? Christian Chávez defiende a su amiga Maite Perroni de críticas por supuestamente tapar el rostro de Anahí en un video.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.

Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/jhoqpmXhNV — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 15, 2025

Ante los señalamientos contra Maite Perroni, por supuestamente despreciar a su colega intérprete de Sálvame, Christian declaró que a todos les encanta el chisme, porque hacen problemas donde realmente no los hay, y solo puede decir eso, que no se tomen todo en serio: "Pero es que luego también ya hacen donde no hay, o sea, deben pronto uno agarra las revistas y pues ni modo que uno la agarre así de arriba, ¿no?, pero pues bueno ¿que les digo?, también somos seres humanos y a los seres humanos nos encanta el mitote a todos".

Sobre la posibilidad de un reencuentro con la banda, el intérprete de Inalcanzable, declaró que no se opone y sí está dispuesto a hacerlo si se da la oportunidad y la ocasión, pero que si no, siente que no pasará nada, por lo que no se cierra, pero no lo fuerza: "Sí, yo espero que sí, espero que sí, pero si no, pues también. Pues depende del mundo, de las cosas que se den. O sea, ya me pusieron aquí nervioso, porque estoy viendo que ya llegó".

Finalmente, al hablar sobre una posibilidad de hacer duetos con famosos de los 80's, como Belinda, el actor ha dejado en claro que le encantaría, sobre todo con Manuel Mijares, pues lo admira mucho, y si eso abre la puerta a más, para él mucho mejor: "Pues claro ¿no?, creo que Mijares es alguien que admiro muchísimo y creo que con la oportunidad de haber hecho Mentiras, ahí descubrí más su música. Sin duda alguna sí me gustaría hacer algo. Sí, claro. Estaría padrísimo".

"Todos somos seres humanos": Christian Chávez defiende a Anahí de críticas por su aspecto físico.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/tbzajV09cV — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui