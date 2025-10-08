Danna Paola y Mario Bautista, involucrados en el caso de su exmánager detenido por fraude de 40 millones de pesos

Ciudad de México.- Los nombres de los cantantes Danna Paola y Mario Bautista han sido vinculados a un presunto fraude millonario tras la detención de su exmánager Pepe Tajonar, acusado de defraudar más de 40 millones de pesos en la organización de conciertos que nunca se llevaron a cabo. El caso ha generado revuelo en el mundo del espectáculo mexicano, al involucrar indirectamente a dos de sus figuras más populares.

Pepe Tanojar fue detenido el pasado fin de semana, tras varios meses de búsqueda, y actualmente se encuentra recluido en el Reclusorio Sur, en espera de su audiencia judicial. Las autoridades lo acusan de haber organizado un concierto de Ricky Martin en Zacatecas, para el cierre de la FENAZA 2019, que fue cancelado por incumplimiento contractual. El cantante puertorriqueño no recibió el pago acordado, lo que derivó en una denuncia formal.

Fuentes judiciales señalan que Tajonar tenía hasta las 21:00 horas del 23 de septiembre de 2019 para depositar el millón de pesos restante del contrato, lo cual no ocurrió. La falta de liquidación provocó la cancelación del espectáculo y el inicio de acciones legales por parte del equipo de Ricky Martin. Tajonar fue detenido en 2019 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por este caso y vinculado a proceso en el Cereso de Cieneguillas, Zacatecas. Las acusaciones recientes amplían los cargos, incluyendo fraudes en Puebla y el Estado de México.

Aunque ni Danna Paola ni Mario Bautista están cercanos a estos delitos, sus nombres salieron a relucir por su relación laboral con Tajonar. El empresario fue mánager de Danna Paola durante varios años, incluyendo la etapa del XT4S1S Tour en 2023, que enfrentó críticas por problemas de logística, como posposiciones en Veracruz y ciudades latinoamericanas debido a fallos en escenografía y promotores externos. En 2021, Danna demandó a otros exrepresentantes por fraude y abuso de confianza, un caso no relacionado con Tajonar.

Por su parte, Mario Bautista es representado actualmente por Tajonar y también ha enfrentado cancelaciones. En 2016, un concierto en Toluca fue suspendido porque Tajonar no envió el contrato correspondiente, lo que derivó en una demanda por incumplimiento por parte de la promotora Omicron Live, que acusó a la agencia de retener anticipos sin notificar conflictos de agenda.

Tajonar ha sido una figura recurrente en la industria musical mexicana, manejando también carreras de agrupaciones como Molotov. Su vínculo con Danna Paola terminó tras los problemas del tour de 2023, mientras que Mario Bautista seguía bajo su representación al momento de la detención.

Las autoridades continúan recabando pruebas para determinar el alcance del presunto fraude, que asciende a más de 40 millones de pesos, incluyendo el pago no realizado a Ricky Martin y otros eventos fallidos, como cancelaciones de Ozuna y Alejandro Fernández en Puebla (2017) y Zacatecas (2019). La próxima audiencia está programada para esta semana, donde se definirá la situación jurídica de Tajonar.

Hasta el momento, ni Danna Paola ni Mario Bautista han emitido declaraciones públicas sobre el caso, aunque sus equipos legales estarían atentos a cualquier implicación. En redes sociales, el escándalo genera debate, con medios destacando la vinculación de ambos artistas.

