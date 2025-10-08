¿Dolly Parton, a punto de morir?: Hermana de la cantante la reporta grave; pide oraciones

Ciudad de México.- La industria de la música se encuentra en uno de los momentos más preocupantes, pues Freida Parton, que es una de las hermanas de Dolly Parton, acaba de revelar que tras la cancelación de conciertos de la cantante de country, ahora se encuentra muy grave, por lo que mediante sus redes sociales pidió oraciones para que se mejore, ¿acaso se encuentra a punto de morir?

A mediados del mes de septiembre, la reconocida madrina de la cantante y actriz, Miley Cyrus, compartió en su cuenta de su red social, Facebook, un comunicado en el que anunció que suspendía sus conciertos en Las Vegas, debido a que tenía problemas de salud, que la obligaban a tener un reposo absoluto, por lo que no podría realizar los ensayos y no quería quedar mal ante las personas que compraron boletos.

Como muchos de ustedes saben, he estado lidiando con algunos problemas de salud, y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos. Como bromeé con ellos, debe de ser la hora de mi mantenimiento periódico, ¡aunque no es la visita habitual a mi cirujano plástico! Con toda seriedad, dado esto, no voy a poder ensayar y montar el espectáculo que quiero que vean, y que merecen ver. Pagan un buen dinero por verme actuar, y quiero darles lo mejor de mí", decía el comunicado.

Cabe mencionar que dichas presentaciones estaban programadas para inicios del mes de diciembre del año en curso, 2025, en The Colosseum, del Caesars Palace, pero ahora, se han reprogramado para que sea el en el mes de septiembre del año del 2026. Según el informe de la intérprete de 'Coat Of Many Colors, señaló que las entradas originales serán válidas para las nuevas fechas, sin embargo, aclararon que aquellos que no puedan acudir a los shows reprogramados pueden solicitar un reembolso.

What is NOT going to happen is Dolly Parton leaving us. No ma’am. pic.twitter.com/zO4c0ewPbo — NSYNC fanatic (@MamaBearto2boys) October 7, 2025

Ahora, a casi un mes del anuncio, la hermana dela creadora de Jolene, a través de su cuenta de Facebook, compartió un mensaje junto a una imagen de Dolly, en el que afirma que está más grave de lo que se cree, señalando que creía que con el poder de las oraciones podría mejorar, por lo que pidió a sus fans se unan para pedir por ella: "Anoche estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana, Dolly. Muchos de ustedes saben que no se ha sentido muy bien últimamente. Creo de verdad en el poder de la oración, y me han recomendado que pida a todas las personas que la quieren que sean guerreros de la oración y recen conmigo".

"Es una persona fuerte y querida, y gracias a todas las oraciones que se elevan por ella sé en mi corazón que va a estar bien. Buena suerte, mi hermanita Dolly. ¡Todos te queremos!".

Dolly Parton's sister asked us to pray for her, you don't have to ask me twice for this WONDERFUL human being.



We need more people like Dolly.

Prayers up, folks.

uD83DuDE4FuD83DuDE4FuD83DuDE4FuD83DuDE4FuD83DuDE4FuD83DuDE4F pic.twitter.com/mKHttMSDUj — BrooklynDad_Defiant!?? (@mmpadellan) October 7, 2025

