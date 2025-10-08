Elizabeth Gutiérrez sufre terrible accidente en el estreno de 'La Isla: Desafío Extremo'

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Elizabeth Gutiérrez, está de nueva cuenta dando de que hablar, y no es por cuestiones de su escándalo con su expareja, el actor de origen cubano, William Levy, sino que es por algo más triste: sufrió terrible accidente. Como parte de su regreso a la TV, la estrella estadounidense de ascendencia mexicana, debutó en el reality en La Isla: Desafío Extremo.

Esta semana, comenzó la segunda temporada del reality de supervivencia, que es emitida por Telemundo, en donde ha hecho equipo con grandes actores y presentadores, como Christian de la Campa, Ximena Herrera y Zoraida Gómez. En este estreno, todo parecía que marcharía por un buen ritmo y no habría problemas, por desgracia sí sucedió y su protagonista fue precisamente Elizabeth, que terminó lastimada.

La expareja del exactor de Televisa, al ser presentada en esta nueva emisión, dijo que venía con todo para conquistar las playas caribeñas en las que se graban la emisión, destacando que como madre, es una mujer aguerrida en la que sabe que podrá resolver lo que sea: "Esto me lo voy a traer definitivamente a esta competencia y sacar estas garras que tengo como madre para competir contra todos estos jovencitos".

Elizabeth se accidente. Internet

En la primera competencia, la actriz de El Rostro de Analía, desgraciadamente al sostener una cuerda conectado a Christian de la Campa, fue jalada y terminó al otro extremo de la cancha de competencia y cayó con fuerza al suelo, donde compañeros y paramédicos llegaron a atenderla, mientras que le pedían que se quedara quieta, mientras se quejaba de dolor: "Elizabeth se acaba de caer. Está con muchísimo dolor. Yo estoy a la distancia para no interferir al equipo médico", informaba su presentador Héctor Suárez Gomís.

Cabe mencionar que se lastimó el cuello y la espalda, pero afortunadamente no fue nada grave y todo quedó en un susto, incluso después de varios minutos descansando y el dolor se volvió tolerable, la propia Gutiérrez explicó qué fue lo que le ocurrió: "Me jaló todo, imagínate con Christian ahí, el peso de Christian obviamente no puedo con él, entonces me jaló completamente, sentí el cuello y la espalda… Yo creo que fue el golpe y sentí que no podía respirar".

Elizabeth en La Isla. Instagram

