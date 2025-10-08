Horóscopos de Nana Calistar: HOY, jueves 9 de OCTUBRE de 2025; esto dice tu signo

Ciudad de México.- Este jueves 9 de octubre se perfila como un día lleno de oportunidades para renovar tu energía y enfocarte en tus objetivos. Nada mejor que arrancarlo con la actitud correcta y la guía adecuada. Si buscas claridad para tomar decisiones importantes y encaminar tu futuro, quédate en TRIBUNA, porque aquí encontrarás las predicciones que necesitas. Según tu signo zodiacal, con los horóscopos de Nana Calistar descubrirás, antes que nadie, cómo el universo influirá en tus decisiones.
- Aries
Hoy tus ánimos andan en modo volcán listo para explotar. Respira hondo antes de soltar fuego. En el amor puede aparecer alguien que te anda mirando de lejos; acércate si te late, pero con estilo. En el trabajo: no te agobies si no ves resultados inmediatos, sigue tu ritmo. Cuidado con tus palabras, zumban como cuchillos.
- Tauro
Tu cartera llora, pero tu corazón quiere gastar. Pon límites, no todo lo que brilla es oportunidad. En lo sentimental, alguien te lanzará una indirecta, responde con elegancia, no te rebajes. En salud, date un respiro, descansa esos huesos. No aceptes dramas innecesarios.
- Géminis
Andas más indeciso que quien elige sabor de helado. Antes de hacer algo, pregúntate si te suma o te resta. En el amor, cuidado con las palabras afiladas; podrías herir sin querer. En el trabajo, la cooperación será tu mejor aliada. No te conviertas en el chismoso oficial, ya basta de bocas locas.
- Cáncer
Tu sensibilidad anda al cien, no te castigues por sentir mucho. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer con mariposas falsas, no te dejes engañar. En lo profesional, hay chance de progresos si no te distraes con el drama. Nutre tu espíritu, escucha tus sueños.
- Leo
Hoy brillas sin pedir permiso. Usa esa luz para avanzar. En el amor te sale alguien valiente, pero cuida de no traer expectativas exageradas. En el trabajo te animan a tomar decisiones fuertes, hazlo con cabeza fría, no con corazonada térmica. No te descuides, los envidiosos siempre al acecho.
- Virgo
Tu lado perfeccionista se despierta con ganas de controlar hasta la playlist. Suéltate un poco, la vida no exige que todo esté bajo tu mando. En lo sentimental, baja las exigencias o te la pasarás solo. En lo laboral, pequeños avances valen mucho. Haz espacio para descansar la mente.
- Libra
Andas buscando paz, armonía… y un poco de cariño. No esperes que te lo regalen, ve por él. Si hay algo sin resolver en tus relaciones, hazlo hoy mismo antes de que se enrede más. En el trabajo, el equilibrio será tu mejor herramienta. Sé claro en tus palabras, no te andes en rodeos.
- Escorpio
Tu intuición anda afinada como radar. Hazle caso cuando algo no te lata. En el amor, alguien está a punto de revelarse, no ignores las señales. En lo profesional, no abras tu proyecto a cualquiera; quien no vibra contigo, que se quede del otro lado. Evita secretos en los que podrías caer tú solito.
- Sagitario
Hoy te late expandir horizontes, piensa en viajes, estudios o cambios de rumbo. En lo sentimental, si algo no va bien, no lo tapes, habla claro. En el trabajo, se presenta oportunidad inesperada, pero deberás moverte rápido. No dejes para mañana lo que hoy puedes arrancar.
- Capricornio
Tu disciplina te podría jugar una mala pasada si no escuchas tus límites. No abuses de ti. En el amor, alguien que prometió mucho podría fallar, no te enganches de más. En lo profesional, estás en un momento de siembra, hoy pon esfuerzo, recoge después. Sé firme con quienes abusan de tu tiempo.
- Acuario
Tu autenticidad está pidiendo pista. Haz lo que te nace aunque otros no lo entiendan. En el amor, alguien espera que te reveles tal como eres, no te escondas. En lo laboral, deja que tus ideas locas tomen forma; dentro de lo raro, hay brillo. No aceptes imposiciones, tú mandas.
- Piscis
Tu mundo interno anda a flor de piel. Haz espacio para tus emociones, no las tapes. En el amor, atención, alguien podría confundir tus gestos de amistad con algo más. Comunica lo que sientes. En lo profesional, tus sueños creativos tienen luz para empezar. No dejes que el miedo te paralice.
Fuente: Tribuna del Yaqui