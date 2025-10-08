Justin Bieber baila con mariachi, Carín León presenta su sello y más en Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de lo que ocurre con tus artistas, película o música favorita, debes conocer y seguir el Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen informativo podrás enterarte de todo lo que sucede en el ambiente artístico, para que nunca pierdas de vista los temas que se encuentran en tendencia. En el resumen de hoy miércoles 8 de octubre, conoce los detalles del sorpresivo baile de Justin Bieber al ritmo de mariachi.

Taylor Swift aclara por qué no cantará en el Super Bowl

La cantante Taylor Swift reveló en el programa de Jimmy Fallon la razón por la que no ha aceptado protagonizar el Medio Tiempo del Super Bowl. La intérprete de Opalite explicó que su cabeza estaría más preocupada por la seguridad de su prometido, Travis Kelce, que por organizar un performance para este evento.

Carín León lanza su propio sello discográfico

Desde la ciudad de Hermosillo, el cantante Carín León presentó su propio sello discográfico que lleva por nombre SonHoro Records, que impulsará a talentos de su natal Sonora.

Justin Bieber baila al ritmo del mariachi

El cantante Justin Bieber fue captado cantando y bailando al ritmo de mariachi durante un evento en Los Ángeles, California. Los fans quedaron tan sorprendidos que algunos creyeron que el clip era hecho con inteligencia artificial.

