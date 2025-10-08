Lupillo Rivera responde contundente a Belinda tras llamarlo "irrelevante" y negar amorío

Ciudad de México.- El tan polémico cantante de corridos, Lupillo Rivera, recientemente fue captado por varios medios de comunicación, a los que con toda calma y manteniendo su sonrisa, les externó la contundente respuesta que tiene para su presunta expareja, la reconocida actriz y cantante, Belinda, después de que esta lo tachara de "irrelevante" y que además siga negando su amorío.

Lupillo decidió lanzar un libro biográfico, titulado Tragos Amargos, en el que abordó su presunta relación sentimental con Belinda, en la que aseguró que estaban muy enamorados y que planeaban convertirse en padres juntos, incluso dijeron sobre tener gemelas y ya habrían ido a una clínica. Pero esto no fue todo, debido a que en una entrevista declaró que si rompieron, fue porque él la cachó con otro hombre mientras que esperaban un vuelo a Miami, incluso aseguró que le dijo que Dios la bendiga y que le deseaba lo mejor.

Ante estas declaraciones, la actriz de Mentiras, La Serie, en una entrevista para medios como Venga la Alegría, negórotundamente a hablar al respecto, debido a que conaidera es un tema irrevelante: "No hablo de personas irrelevantes, gracias. Estoy acostumbrada que siempre usen mi nombre para decir todo tipo de cosas. No, no, es que no, no tengo nada que hablar al respecto. Gracias". Sobre el hecho de que planeaban ser padres juntos externó: "Ay, no, qué raro".

Ahora, a días de esta situación, el polémico hermano de Jenni Rivera, fue entrevistado por el programa de El Gordo y La Flaca, respondió con mucho sarcasmo, que si Belinda hablaba sobre él, solo podía decir que si la intérprete de Cactus lo llamaba irrelevante, tenía que serlo, porque ella era la gran artista importante que merece estar en el cielo: "Si fue mencionado directo a mí, a lo mejor sí soy irrelevante porque ella es la grandísima artista y se merece estar en el cielo".

Finamente, al hablar sobre el hecho de que supuestamente se estaría colgando de la fama de la que goza actualmente la actriz de Bienvenidos Al Edén, declaró que no, porque él es un artista que ya tiene carrera de 20 años más que la joven Belinda, incluso señaló que ta tenía camino recorrido antes de que ella saltara a la fama y fuera reconocida: "No, creo que yo tuve ya como 20 años de carrera antes de conocerla y antes de saber quién era".

Fuente: Tribuna del Yaqui