Quebrado, paralizado y deprimido: Filtran escalofriantes secretos de muerte de Fernando Díaz

Ciudad de México.- Al parecer los últimos días del reconocido cantante y bajista mexicano, Fernando Díaz, no serían un lecho de rosas, debido a que se ha dicho que estaba quebrado económicamente, paralizado en silla de ruedas y sumido en una intensa depresión, por lo que así sería la trágica muerte del rockero, solo, triste y sin dinero. Ha sido un presunto amigo el que habría filtrado los escalofriantes secretos.

Desgraciadamente, hace un par de días que se confirmó que falleció Fernando a los 56 años de edad, el cual era reconocido por ser el bajista de la banda de rock Los Amantes de Lola, sumamente reconocida en la década de los 90's. Pero, lo que no se había revaldo, es que supuestamente al perder la vida lo hizo paralizado de las piernas, postrado en una silla de ruedas, sin dinero y sumido en un abandono y depresión.

El bajista conocido como 'La Vitola', nunca se casó, jamás tuvo hijos, y las personas más allegadas a él fueron los integrantes del extinto grupo musical, Roberto Casas conocido como 'Kazz', Gabriel Siqueiros 'El Gasú', José Antonio Maafs 'Pepe' y Miguel Ángel Díaz 'Ska'. En su mensaje de despedida alabaron su trabajo y afirmaron que fue un genio incomprendido y que, pese a su condición, vivía solo y sin ayuda de sus cercanos.

Ante esto, en TV Notas, un presunto amigo cercano, declaró que por desgracia, perdió la vida en la ruina, debido a que pese a que se perfilaban para ser una de las bandas más exitosas de rock en México, asegurando que los excesos de 'Kazz' y los problemas amorosos dentro, disolvieron la banda tras el segundo álbum: "En su juventud, Fernando fue novio de Carolina Menéndez (la actriz del video del tema La incondicional, de Luis Miguel), pero sus amigos sabían que Fer era bisexual, y que estaba enamorada de 'Kazz'. Un día, el bajista le confesó su amor. Fue un shock, el principio del fin... Supuestamente ‘Kazz’, aunque casado y con hijas, también es bisexual".

Fernando Díaz Corona. Internet

Ante esto, señala que volvió en 1996 a la banda a un reencuentro de conciertos, pues 'Kazz' sabía de su genialidad, pero, que poco después fue él mismo quién lo sacó y ocasionó que todos lo "abandonaron a su suerte", hecho del que no se pudo recuperar, pues su proyecto musical, Moody Fer, no funcionó al ser tan introvertido, por lo que realmente no tenía ni un solo centavo, y pese a no ser tan mayor, tenía varios años en silla de ruedas.

Finalmente, declararon que tristemente, sus últimos días, al estar solo y confinado a una silla de ruedas, perdió la vida sumido en la depresión: "La depresión fue más profunda y se sabe que era adicto a las drog.... Lo dejaron morir. No hicieron nada por darle a su compañero nuevos aires de vida. Pudieron invitarlo a las tocadas de 'Rock en tu idioma', los conciertos privados, pero no sucedió".

Fernando Díaz con Los Amantes de Lola. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui