¿Quién gana HOY la Batalla Colosal en 'Exatlón México'? Él ganaría la Medalla Varonil

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a seguir poniéndose muy interesantes, ya que ahora se emparejarían con los triunfos, pues según los spoilers de este miércoles 8 de octubre del 2025, se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Batalla Colosal, y también el atleta que va a alzarse en tiempo ante sus compañeros y colgarse la Medalla Varonil.

En los adelantos que día a día comparte el canal de YouTube de Proyecto TV, se dice que los rojos no van a pasear un buen momento en el reality deportivo de TV Azteca, pues aseguran que pese a la llegada de Aristeo Cazares, en realidad este día en colectivo no les estaría yendo de la mejor manera, aunque de manera individual sería completamente diferente y se llevaría uno de ellos la medalla.

Aunque no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Varonil, la cual es la primera que se pone en juego esta temporada, y le da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, en el canal de YouTube antes mencionado, afirma que es muy probable que como en temporadas pasadas, será para un rojo la mayoría de esta categoría, por lo que destacan que es seguro que Humberto o Mario Osuna se la cuelguen.

¡Antonio Rosique mostrando su estilo único uD83EuDD29! ¿De qué te da vibes, G.I Joe, Max Steel, Indiana Joe? uD83EuDD20uD83DuDE0EuD83EuDD1CuD83DuDCA5 #ExatlónMéxico uD83DuDC9A a las uD83DuDD567:00 PM. por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/lHnburivR8 — Exatlón México (@ExatlonMx) October 8, 2025

Con respecto a la Batalla Colosal, se ha dicho que el premio va a ser muy grande, algo que todos desean y que Antonio Rosique asegura que valdrá la pena lo mucho que se van a esforzar por ganar esto. Sobre el color del equipo que lo ganaría, el canal de YouTube no supo darlo, pero en redes sociales, como en Instagram de Spoilers Exatlón, se dice que serían los azules los que una vez más se impondrían ante los rojos.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar que los rojos se repongan y tengan esta importante victoria.

Fuente: Tribuna del Yaqui