Roberto Gómez Fernández responde al documental de Florinda Meza y al homenaje de Bad Bunny a 'El Chavo del 8'

Ciudad de México.- El productor Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito' ha vuelto a ser centro de atención tras compartir sus reflexiones sobre temas que han resonado en el espectáculo: El documental de Florinda Meza, el homenaje de Bad Bunny al 'Chavo del 8' y su visión sobre el legado de su padre.

En primer lugar, Gómez Fernández se refirió al proyecto que encabeza Meza sobre su vida junto a Chespirito. Aunque evitó profundizar en el tema, recalcó que respeta la decisión de la viuda de su papá. "Cualquiera tiene el derecho y tiene la oportunidad de contar su historia en este formato de documental", expresó con serenidad.

¿Le pidió perdón? Roberto Gómez Fernández aclara si se disculpó con Florinda Meza por las críticas que ha recibido tras la serie de Chespirito.



La relación entre Florinda y la familia del comediante ha sido objeto de especulaciones durante años, y este nuevo proyecto ha reavivado el interés del público. Sin embargo, Gómez Fernández parece decidido a mantener una postura prudente, evitando confrontaciones y enfocándose en preservar la trayectoria artística de su padre. "Ah, no, pero disculpas no tengo por qué ofrecer porque no es algo que haya yo provocado. Pero yo prefiero ya no. Ya fue mucho tiempo de estar platicando", dijo tajante sobre las reacciones que provocó la bioserie Chespirito: 'Sin querer queriendo', en la que el participó detrás de cámaras.

Uno de los momentos más comentados recientemente fue el homenaje que Bad Bunny rindió al 'Chavo del 8' durante su presentación en 'Saturday Night Live'. El gesto sorprendió a muchos, pero para el productor fue una muestra clara de la labor de don Roberto en el medio artístico.

"Ya sabíamos que era seguidor en ese sentido. Sí me sorprendió que en combinación con este programa de entretenimiento tan importante americano le dieran la oportunidad. Seguramente fue idea de él o de su equipo. Y entonces fue una manifestación de la trascendencia de lo que hizo mi padre, de sus personajes. Y, por supuesto, que la figura que es Bad Bunny", comentó agradecido.

Aunque celebró la acción, también confesó que le hubiera gustado colaborar en el libreto para aportar una visión más fiel al universo de Chespirito. "Lo único que digo es, a lo mejor el guion hubiera estado bueno que interviniera, nos hubiera quedado mejor", señaló, manifestando que el respeto por la obra de su progenitor va más allá de la emoción del tributo. Estas declaraciones reflejan el compromiso de Roberto Gómez Fernández con la memoria de Chespirito, una figura que marcó generaciones con personajes entrañables como 'El Chavo', 'El Chapulín Colorado' y 'El Doctor Chapatín'. Para él, mantener la esencia de ese universo es una responsabilidad que trasciende lo personal.

En medio de distinciones, materiales audiovisuales y recuerdos, el realizador continúa navegando entre el respeto por las historias ajenas y la defensa de un patrimonio que sigue vivo en millones de corazones. Su voz, aunque mesurada, sigue siendo clave en la narrativa que rodea al fenómeno cultural que fue y sigue siendo, Chespirito.

