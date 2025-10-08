¿Se divorcian? Jorge Salinas hace inesperada confesión tras 14 años junto a Elizabeth Álvarez

Ciudad de México.- Durante los últimos años, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez se han enfrentado a múltiples rumores sobre que su matrimonio podría estar por llegar a su fin, esto debido a porque se les ha captado discutiendo en público y porque el actor ha sido acusado de infiel. En fechas próximas, los famosos artistas celebraron su aniversario de bodas número 14 y fue el propio Salinas quien compartió una inesperada noticia que nuevamente dejó sorprendidos a los reporteros.

En una entrevista con diferentes medios, el galán de melodramas como Mi corazón es tuyo contó cómo celebrará esta importante fecha, pero adelantó que no se tratará de nada especial: "Es una bendición siempre celebrar lo que sea trabajando. 14 años de casados. Le agradezco a ella el haberme aceptado y le agradezco a Dios el haberla puesto en mi vida, en mi camino", declaró fiel a su estilo.

Asimismo, Jorge contó que no tiene planeado renovar sus votos matrimoniales con Álvarez, madre de sus hijos menores León y Máxima. "Por el momento no le hemos platicado ella y yo. Si se da en algún momento, claro, lo haremos e invitaremos a los medios seguramente, y luego les compartiremos a todo el público a través de ustedes, pero por el momento todavía no lo platicamos", expuso el famoso artista mexicano.

Más allá de su vida en pareja, el actor también se abrió sobre su rol como padre y admitió con honestidad, que no se siente completo en ese aspecto, ya que su mayor deseo es ver a todos sus descendientes cumpliendo sus sueños: "No, no, no, realizado estaré el día que todos mis hijos y cada uno de ellos sean felices y estén encaminados a realizar su vida", expresó el actor de la telenovela La que no podía amar.

Salinas explicó que, aunque tiene seis herederos, no ha sido quien ha educado a cuatro de ellos, pues no viven con él. Aseguró que no se trata de evadir responsabilidades, sino de reconocer que quienes pasan más tiempo con ellos suelen ser quienes los forman. "Para educar no, para eso están las mamás… no por lavarme las manos, sino porque con quien se educan es con quien pasan mayor tiempo".

Incluso, contó que León y Máxima tampoco es él quién los corrige directamente: "¿Para qué te metes en broncas si no están contigo todo el tiempo?, están con su madre". Aunque se mostró abierto a hablar de temas personales, cuando se le cuestionó sobre su hija Valentina Noli, a quien durante años no reconoció públicamente, Salinas respondió tajante a los reporteros: "No hablo de mis hijos. ¿Algo más?".

Jorge Salinas recientemente reconoció a su hija Valentina Noli

Fuente: Tribuna del Yaqui