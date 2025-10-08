Taylor Swift dice que por respeto a Travis Kelce rechazó show de Medio Tiempo del Super Bowl

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de tantos rumores de porqué rechazó hacer el show de Medio Tiempo, la reconocida cantante estadounidense, Taylor Swift, acaba de presentarse en el reconocido programa de Jimmy Fallon, en el que decidió sincerarse al respecto. Para sorpresa de muchos, la joven no habló de dinero y derechos, sino que dijo que es por respeto a su actual pareja, el jugador de futbol americano, Travis Kelce.

Desde hace más de dos años, fans de Swift han estado esperando que se confirme a la intérprete de Love Story como la protagonista del show de Medio Tiempo del mayor evento de la NFL, sin embargo, no ha pasado. En este 2025, se dijo que el motivo real por el que no era contratada, es porqué no llegarían a un acuerdo, pues tiene tres exigencias que para los empresarios son inaceptables: La primera, que le pagaran por el show, segundo, el derecho total del video del show, en el que promocionaría sus proyectos en el Super Bowl LX, y tercero, un porcentaje de los derechos televisivos.

Pero ahora, durante el programa de Fallon Tonight, Swift habló que la han querido contactar a través de Jay-Z y si le han preguntado abiertamente, pero que ella, en estos momentos de su vida ha decidido declinar de la idea, debido al respeto que siente por su novio, destacando que para ella, es un deporte de gladiadores y por ende está enfocada solo en Travis: "La verdad, estoy enamorada de un chico que practica ese deporte en ese campo. Es como ajedrez violento. Gladiadores sin espadas, es peligroso. Toda la temporada estoy absorta en lo que hace ese hombre en el campo".

Ante esto, declaró que tras ver todo el esfuerzo detrás de cada partido, de cada entrenamiento el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, considera que no es justo el preocuparse porqué coreografía hacer, si pone Lover o You Belong To Me, y que él esté en ese campo de juego, arriesgando su vida en cada jugada: "¿Te imaginas si estuviera ahí cada semana arriesgando su vida, practicando este deporte tan peligroso, de mucha presión e intensidad, y yo pensando: '¿Me pregunto cuál debería ser mi coreografía?'".

Finalmente, aseguró que el colega de Patrick Mahomes estaría encantado de verla sobre ese escenario en el show de Medio Tiempo, pero que ella es la que no cree justo el subirse en estos momentos, destacando que además, está muy absorta en cuidar cada movimiento de su pareja, preocupada y emocionada por lo que hace: "Y esto no tiene nada que ver con Travis; a él le encantaría que lo hiciera. Simplemente estoy demasiado absorta".

Fuente: Tribuna del Yaqui