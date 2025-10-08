Telemundo despide a una de sus conductoras más conocidas horas antes del programa

Miami, Florida.- Una gran sorpresa recibieron los seguidores del programa de entretenimiento de Telemundo, La Mesa Caliente, pues desde hace tres años una reconocida conductora de televisión estaba al frente del show, pero este día de pronto le informaron que ya no formaría parte del elenco, causando con ello la impresión y desconcierto de algunos de sus compañeros, quienes no podían creer que una de las figuras más representativas hubiera sido despedida.

Durante una transmisión, la periodista Mandy Fridmann, mejor conocida como La Muñeca Brava, compartió algunos detalles del inesperado despido. El punto que más llamó la atención fue cuando mencionó que Myrka Dellanos "no tenía ni la menor idea" de lo que ocurría, ya que llegó al foro con total normalidad para grabar, pero fue llamada de manera repentina a las oficinas de Recursos Humanos, donde recibió la noticia como una verdadera bomba.

"Habría tenido varias quejas en Recursos Humanos, aunque no más que Verónica Bastos. Seguramente tiene que ver con un recorte; lo que sí te puedo confirmar es que no lo veía venir", recalcó la periodista, quien también adelantó que esto no termina con su colega, ya que el próximo mes podrían venir más recortes en la empresa de entretenimiento para hispanos: "En noviembre vienen más despidos para Telemundo".

La influencer opinó sobre el tema

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Myrka Dellanos no se ha pronunciado sobre el asunto, aunque en TRIBUNA estaremos al tanto de cualquier novedad. Por lo pronto, continúa en el proyecto Andrea Meza Carmona, quien se convirtió en la tercera mujer mexicana en ganar el título de Miss Universo (2022) y desde entonces ha cosechado éxito tras éxito, hasta consolidarse como una de las figuras principales de La Mesa Caliente.

Asimismo, la creadora de contenido Jacqueline Martínez, conocida en redes como Chamonic, compartió un breve mensaje en sus plataformas, utilizando la frase "nadie es indispensable" para describir la situación de la conductora cubana: "Myrka Dellanos fue despedida de Telemundo, solo del programa La Mesa Caliente. ¡Ella fue notificada hoy, miércoles 8 de octubre, antes de comenzar el programa! Se le pidió que acudiera a Recursos Humanos y ahí se le informó que ya no sería parte del proyecto ni de la cadena".

Fuente: Tribuna del Yaqui