Tiene cáncer: Conductora de Televisa confirma padece lo mismo que le arrebató a su hijo

Ciudad de México.- La reconocida conductora de Televisa y cantante mexicana, Marlene Calderón, acaba de brindar una entrevista en la que finalmente ha confesado que padece cáncer de mama, mostrándose con mucho optimismo de ella sí lograr superar esta enfermedad. La noticia llega tres años después de que este terrible padecimiento le arrebató a su hijo menor, después de varios meses luchando por su vida.
Marlene en el año del 2022, cuando comenzó a trabajar en la empresa San Ángel, al poco tiempo perdió a su hijo Orlando Calderón, quien en ese momento solamente tenía 15 años de edad, tras varios meses luchando para salvar la vida del menor, primero buscando descubrir que padecía, y finalmente con tratamientos, que desgraciadamente no fue a tiempo. Ahora, para TV Notas, confesó que por desgracia, era su turno de enfrentarse a este duro proceso.
La presentadora, que es mayormente conocida por ser una de las víctimas de Sergio Andrade y de Gloria Trevi, reveló que su madre y su hijo mayor, Isaac Calderón, la acompañaron en este momento, en el que entiende que ahora le toca sobreponerse a los retos de la vida y luchar: "Muchos integrantes de mi familia han muerto de cáncer: Mi abuela materna, 5 tíos paternos y mi hijo, el caso más doloroso que no fue detectado a tiempo, por ser tan extraño (adenocarcinoma). El cáncer es silencioso. Yo no he tenido molestias".
Según la presentadora, se detectó una bola en el seno derecho, pensando primero que podría ser un problema con sus implantes, debido a que en el izquierdo hace unos años le extrajeron un líquido, pues poco después de colocarse sufrió muchos dolores, y tuvieron que hacerle un drenado urgente: "Fue muy traumático. Me abrieron sin anestesia. Sentí todo el dolor. Dije: 'Tengo una complicación más y me las quito'. No tenía nada de busto. Las prótesis me daban autoestima".
Una vez más, hace siete años que tuvo otra complicación con más líquido que le dolía, pero que el doctor le afirmó que el cáncer no duele, por lo que no era eso. Pero ahora, todo es diferente, y tras un ultrasonido mamario, la mandaron al ginecólogo para pruebas más específicas, el cual le reveló su mayor temor, que podría ser cáncer: "Me dijo: 'Hay sospecha de cáncer. Ni una mastografía ni una resonancia dan el resultado. Se requiere una biopsia'. Me puse a llorar. Ojalá eso me hubieran dicho con mi hijo. El cáncer de Orlando fue algo único a su edad".
Marlene compartió que tras la biopsia y días de espera, junto a su madre y su hijo fueron al médico, que le confirmó que era cáncer, lo que causó una gran ira y frustración enorme, en especial con su hijo y su madre que estaban desechos: "Mi hijo, muy enojado, me dijo: '¿Es broma de la vida o qué? ¿Dónde está tu Dios? ¿Cómo primero mi hermano y ahora a ti?'. Yo estaba triste. Le dije a Isaac: 'Mi Dios está ahí porque voy a estar bien. Estoy muy a tiempo'".
