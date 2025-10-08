Tras reportarla desaparecida, Televisa anuncia muerte de madre del productor Nicandro Díaz

Ciudad de México.- Hace unas cuántas horas, en TV Notas se reportó la desaparición de la señora Delia Díaz, que es la madre del querido y difunto productor de melodramas mexicano, Nicandro Díaz, asegurándose que se temía que fuera secuestrada por su exesposa, por cuestiones de la herencia y propiedades que dejó el creador de contenido melodramático. Ante esto, en Televisa aseguraron que contactaron con su familia, y que supuestamente respondieron que tristemente murió.

Una presunto familiar de Nicandro, declaró que temen lo peor por la señora Delia, ya que aseguran que podría haber sido secuestrada para robarle varias propiedades y miles de dólares que dejó el creador de melodramas, como Pícara Soñadora. Según la fuente, todos están desesperados tratando de encontrarla, asegurando que incluso en el asilo no saben nada de la señora y pusieron como principal sospechosa a Cynthia Butrón, su ex: "Tememos por su vida. Nicandro tenía más de 18 propiedades, al menos 10 están a nombre de la señora Delia. Él no quería que su exesposa, las peleara durante el divorcio".

De la misma manera, la última pareja de Díaz, Mariana Robles, se pronunció al respecto, declarando que ella también se ha tratado de comunicar y no ha tenido suerte desde hace tres meses, y no ha podido obtener ningún tipo de informes, ni una manera de como contactarla, externando su genuina preocupación: "Gente allegada a Nicandro está preocupada y nadie tiene noticias. Espero que esté bien, viva, sana, tranquila y en paz. Mi suegra tiene mucho dinero, varias propiedades que Nicandro le dejó".

Nicandro y su madre. Internet

Horas más tarde, en la cuenta de Instagram de Televisa Espectáculo, señalaron que se pusieron en contacto con familiares de la señora Delia, y que ellos han confirmado que la mujer que padece de Alzheimer no desapareció, ni fue secuestrada, sino que en realidad perdió la vida el 23 de septiembre de este 2025: "Es falsa la información de la desaparición de la madre del fallecido productor Nicandro Diaz. La Sra Delia González Hernández, de 90 años, quien padecía Alzheimer y estaba bajo cuidados en una casa de retiro en la Ciudad de México; falleció el pasado 23 de septiembre".

Finalmente, expresaron que la familia del productor de novelas como Simplemente María, quisieron manejar esta situación de una manera discreta y lejos del ojo público, para evitarse este tipo de situaciones como peleas por herencia y estas cuestiones que fueron muy polémicas hace un año: "La familia lo manejó muy discretamente para evitar que la prensa se enterara y reviviera el tema familiar y el pleito con la última pareja de Nicandro".

Reportan muerte de madre de Nicandro. Instagram @televisa_espectaculos

Fuente: Tribuna del Yaqui