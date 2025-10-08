VIDEO: Wendy Guevara discute con Galilea Montijo en fiesta de 'La Casa de los Famosos México'

Ciudad de México.- Una vez más, el nombre de Wendy Guevara se encuentra en el centro del escándalo, debido a que durante la fiesta tras el final de esta tercera temporada de La Casa de los Famosos México, por uno de los asistentes fue captada en video, cuando se acercó a la anfitriona, la actriz y presentadora, Galilea Montijo, y enseguida del stand de comida discute intensamente. Según reportes, le reclamó por la manera en que presentó a 'El Guana'.

Como se sabe, desde la primera temporada del reality show de Televisa, Montijo decidió hacer una fiesta con todos los integrantes de la emisión del reality, junto a amigos y familiares cercanos, para dejar atrás polémicas y celebrar lo ganado, y ahora, tras el final de la tercera temporada, la presentadora de las galas, volvió a hacer de las suyas con un gran evento en el que se nota que no reparó en gastos, pues había comida, botanas y por supuesto bebidas.

Pero, al parecer, lo que parecía ser una fiesta para que convivieran los actuales exparticipantes, desde Adrián Di Monte hasta, Mariana Botas, y de casas pasadas como Guevara, no estuvo lejos de polémicas y la protagonista fue la influencer originaria de León, Guanajuato. Esto pues en redes sociales ha comenzado a viralizarse un video en el que la creadora de contenido, estaba frente a Montijo en una acalorada discusión, donde Galilea trataba de mantener la calma, mientras que Wendy se veía molesta.

En el Gali Fest 2025:

•Gali siempre fue TeamDia ??uD83DuDC9C

•Dalilah y Karime tuvieron pláticas para posibles proyectos uD83EuDEE6uD83EuDD0CuD83CuDFFB

•Llegó Mariana como invitada y no Mueblexis uD83EuDD73uD83EuDD23 AMAMOS

•Gali dejó en claro que ser ensamble de teatro es mejor q cierto (FACTOOO) uD83EuDEE6

•GUANA devoró uD83DuDC8B pic.twitter.com/renF53jUqS — CinnamonuD835uDD05uD835uDD2Cy ? ??? (@darkaurat) October 8, 2025

Según los reportes de cuentas de Instagram, como Chamonic 3, al parecer durante la presentación de 'El Guana', Galilea bromeó con el polémico comentario de Alexis Ayala sobre que en teatro musical solo hay "ensamblajes", y lo presentó como "el ensamblaje de teatro", lo que supuestamente no le habría parecido a Guevara ni a su compañero, Aarón Mercury, que aparentemente lo habrían tomado como un ataque a Ayala. Pero, también aseguraron que fue porque estaba de mala copa y hasta le gritó "mueble" a Priscila Valverde.

Cabe mencionar que hasta el momento, la presentadora de Netas Divinas, no ha salido a dar declaraciones al respecto, pero se espera que tanto ella como Guevara, pronto aclaren lo visto en el material audiovisual, pues en este, se ve como Galilea hasta toma la mano de la actriz de Un Amor Viejo En París y por otro lado, hay otra persona que estaría tratando de calmar a Wendy y alejarla del tenso momento, para que no escalara a mayores.

Fuente: Tribuna del Yaqui