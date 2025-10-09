Abelito rompe el silencio tras la salud de su papá y revela que ya inició ensayos para 'El Tenorio Cómico'

Ciudad de México.- Abel Sáenz, mejor conocido como 'Abelito', vive momentos intensos tras su salida de 'La Casa de los Famosos México', donde se colocó como tercer finalista de la temporada. A pocos días de volver a la vida real, el joven confesó que aún no comprende todo lo que ha ocurrido a su alrededor, especialmente por los nuevos proyectos que lo esperan en teatro y televisión.

"Salí medio destanteado, salí ahí un poquito viendo '¿qué rollo?', ¿no? Porque no nos dieron el celular justamente, yo tengo hoy dos días con celular, entonces los primeros días de que: 'Oye, ¿cómo estás? ¿Ya te enteraste de que vas a estar en teatro?' Y yo: 'Ave María Purísima, ¿cómo?¿ ‘Sí, que en teatro, que el Tenorio y que un personaje medio difícil.' Y yo: 'Primera vez que he estado en teatro, esperemos que todo esté bien, ahí vamos a ver si no improvisamos'", contó entre risas en entrevista con Sale el Sol.

Abelito ya se encuentra ensayando su primera obra de teatro. Créditos: X

Es así como Abelito ha dado inicio a su preparación para su presentación en la tradicional obra 'El Tenorio Cómico'. "Justamente hoy, primer día de descanso y en vez de descanso, pues miren, tocó venir a ensayar. Ya me trajeron un tendido, voy a empezar a dormir aquí en el teatro para estar ahí ensayando y dando abasto a todo lo demás, reveló.

El joven dijo sentirse nervioso por compartir escenario con figuras que ha admirado desde la infancia. "Son emociones encontradas. El hecho de estar también ya con compañeros del medio artístico que ahora son eso y puedes decir, me emociono. Pero antes, pues tu sabes, eres fan, los admiras, porque también eres espectador. Entonces, ahora de poder compartir escenario con personajes así, pues es una bendición. Estoy emocionadísimo, pero estoy bien pinch... nervioso", confesó Abelito con humor.

Sobre cómo se concretó esta oportunidad laboral, Abelito indicó: "Lo mío es más de improvisar. Siento que es un reto muy importante para mí, tanto por el arte que es esto, pero también dices, nunca había yo hecho esto. Las decisiones las toman, por ejemplo, mi manager respecto a eso. Saben que hay veces que se van a venir varios proyectos, ellos eligen el lado en el que yo me quería enfocar. Es a lo del cine, actuación, entonces imagínate, salieron varias oportunidades de muchas cosas, pero como saben que esto es a lo que me quiero encaminar", explicó.

Respecto a los rumores de que su padre se habría sentido molesto durante la final del reality e incluso habría requerido atención médica, Abelito aclaró: "Hasta el día de ayer a mi papá lo estaban atendiendo todavía los médicos, según la raza, ¿no? Recibía llamadas: 'Oye, ¿cómo sigue tu papá?' Les digo: '¿Qué pasó?' 'No, pues que no lo están atendiendo.' Y yo, madre, antier lo acabo de despedir, ya se fue.' Desde el primer día empezaron de que sí un infarto, de que sí atenciones médicas… pero todo en orden, muy felices, están muy contentos de salud, gracias a Dios. Mis dos papás están muy bien", aseguró.

Abelito y sus padres. Créditos: Internet

Con relación a los sentimientos que experimentó su progenitor, el creador de contenido señaló: "Al momento de no tener esa opción de que, 'ay, yo quiero que gane mi gallo y no pasa así', pues es un momento de decepción, de tristeza y podría ser hasta coraje, todo combinado. Muchos dicen que estaba encabron...dísimo por la situación. Luego le digo: '¿Qué pasó? ¿Hiciste ayer un berrinche?' Y me dijo: 'No, pues la neta era como decepción y tristeza, te voy a ser sincero'", relató entre risas.

Finalmente Abelito confirmó que, además de 'El Tenorio Cómico' tiene otros proyectos en puerta: "Ahorita la que tenemos confirmada es esta, la otra es de... creo que 'Divorciémonos mi amor', algo así me han comentado. Eso ahorita están tratando ya aquí mi mánager para que me confirme y ya después yo poder confirmárselo a ustedes. Pero confirmar es esta. Y 'La Seriecita', gracias a Dios, sí. Vamos a ver si sale, no sé si alcanza a salir este año o ya a principios del año", concluyó.

Primeras imágenes de Abelito en montaje para su debut en teatro. @ElAbelitoOf pic.twitter.com/mXESPthjNP — Programa Hoy (@programa_hoy) October 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México