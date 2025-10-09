Alma Cero se niega a hablar de Edwin Luna y le pide matrimonio de rodillas a su esposo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y bailarina profesional, Alma Cero, recientemente dejó a la prensa con la boca abierta, pues tras ser abordada por Venga la Alegría y otros medios de comunicación, se negó a hablar de su expareja, el cantante de banda, Edwin Luna, asegurando que no tiene nada que hablar. Pero eso no fue todo, pues inesperadamente le pidió matrimonio de rodillas a su ya esposo.

Cero y el vocalista de La Trakalosa de Monterrey, estuvieron casados varios años, por lo que ahora que ha recibido críticas por sus cambios físicos, no se dudó en cuestionarle sobre el tema, a lo que ella fue contundente al afirmar que no tiene nada que opinar y que respeten que ahora tiene esposo, y no le pregunten por su ex en su presencia: "Yo no tengo ningún tipo de opinión al respecto, y además les pido respeto, porqué está mi esposo aquí, así que yo no tengo porqué responder".

Al hablar de su esposo, Enrique Orozco, los medios le cuestionaron que pensaban sobre el hecho de que también era criticado por supuestamente usar maquillaje, a lo que contundente externó: "Qué nunca se maquilla, ¡ay cómo me caes gorda. Ya no saben que inventar". Por su parte, el médico dejó en claro que no se maquilla, y solo usó polvo en una ocasión por causa de que fue a un programa de TV y ellos se lo colocaron para no brillar tanto: "No nomás fue chisme de la Vicky. La única vez que me maquille fue para ir a un programa de televisión, ya vez que te ponen un polvo".

Alma Cero confiesa la razón por la cual dejó la obra "Lagunilla Mi Barrio", pues ha tenido una fuerte lesión desde hace dos años y comenzaba a tener complicaciones mayores.

Por otro lado, le cuestionaron sobre su aparente pelea con Alejandro Gou, por no estar presente en nuevas presentaciones de Lagunilla. Mi Barrio, a lo que declaró que no tiene porqué estar ahí, y que terminaron la relación laboral de la mejor manera, por cuestiones de su estado de salud que todos saben y no hay más que eso: "Si yo dije adiós y todo, yo no tengo que ir como acomodadora con cada persona, con todo respeto que me merecen los acomodadores. Yo terminé muy bien, estoy cuidando mi salud, que es un hecho".

Finalmente, la actriz de María de Todos los Ángeles, decidió pedirle a los medios presentes, desde Televisa hasta de TV Azteca, que grabaran ese momento, pues iba a pedirle matrimonio de nueva cuenta a su esposo. La reconocida actriz, se arrodilló ante su esposo, frente a las cámaras y sacó un anillo de compromiso, con el que le pidió a Orozco que una tercera vez se casara con ella, a lo que él le dijo que sí en toda la vida.

