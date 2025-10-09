Belinda recibe medidas de protección contra Lupillo Rivera; denuncia violencia digital

Ciudad de México.- La cantante Belinda ha recibido medidas de protección contra Lupillo Rivera tras una denuncia por violencia digital. Según la información, Rivera habría difundido imágenes y contenidos en redes sociales sin consentimiento, lo que vulnera la intimidad y dignidad de Belinda. Las acciones fueron calificadas como violencia digital y mediática, reconocidas por la ley como conductas que afectan la integridad psicológica y emocional de las mujeres.

Las medidas fueron otorgadas por el Ministerio Público de México, esto porque Lupillo Rivera difundió imágenes de backstage y contenidos personales de la artista en redes sociales y promociones sin su consentimiento explícito. La resolución legal se emitió en la Ciudad de México a inicios de octubre de 2025, tras una denuncia formal presentada por la cantante, enmarcada en la Ley Olimpia contra la violencia digital y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (2010).

¡Belinda toma acciones legales contra Lupillo Rivera tras las declaraciones que él hizo en su contra en su nuevo libro “Tragos Amargos”! pic.twitter.com/yAEGluBNBm — Carlo Uriel (@SoyCarloUriel) October 9, 2025

La orden dice lo siguiente: "Apercibimiento al C. Guadalupe Rivera Saavedra. Por medio del presente oficio, el suscrito agente del Ministerio Público lo apercibe de ejecutar cualquier tipo de violencia contra la C. Belinda Peregrín Schull, de 36 años de edad, en el entendido de que, para salvaguardar la integridad física y psíquica de la mencionada víctima durante la integración de la carpeta de investigación y hasta la conclusión de esta, se decretan las siguientes medidas en favor de la agraviada, la cual deberá sujetarse al tratamiento psicológico especializado, apercibido para que se abstenga de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva para la C. Belinda Peregrín Schull, de 36 años de edad".

La orden señala que Lupillo Rivera deberá bajar de las redes sociales TikTok y YouTube los contenidos que haya subido el hoy imputado y que le causan agravio a la víctima. La decisión del Ministerio Público se dio tras una serie de publicaciones realizadas por Lupillo Rivera en sus redes sociales, en las que compartió fotografías de su tiempo juntos en La Voz México y detalles íntimos de su supuesta relación pasada con Belinda sin autorización. Estas revelaciones se intensificaron con el lanzamiento de su libro autobiográfico 'Tragos Amargos' (Penguin Random House, 16 de septiembre de 2025 en Estados Unidos), donde el cantante expone que mantuvo una relación sentimental con la artista durante su participación conjunta en la primera temporada de La Voz México en 2016, que duró siete meses.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México