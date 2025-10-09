Escándalo en Televisa: Kunno se ausenta de 'Hoy' y revela que estaba en estado de ebriedad

Ciudad de México.- De nueva cuenta, en esa semana se ha desatado el escándalo en Televisa, debido a que recientemente, fans y espectadores de la televisora han criticado severamente al influencer, Kunno, a causa de que quedó mal en su primer día de trabajo dentro del programa Hoy, y sin explicaciones se ausentó de su deber. Ahora, tras tantos dimes y diretes, se ha sincerado y reveló que estaba ebrio y por ende no pudo presentarse.

Hace una semana, el creador de contenido fue presentado como uno de los integrantes de Las Estrellas Bailan en Hoy, y el pasado miércoles 8 de octubre, se han comenzado con los ensayos, ya que el estreno será el próximo lunes 13 de octubre y se conocerán oficialmente las parejas con sus respectivas coreografías, de inicio y en la pista de baile. Pero, lo que debía ser un día de ensayos, se volvió en día polémico, ya que se exhibió que Kunno no se presentó.

Ante esto, el joven decidió sincerarse, revelando que se durmió a las 4 de la mañana por haber asistido a la fiesta que organizó Galilea Montijo por el final de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, y como había bebido tanto, seguía ebrio y no estaba en condiciones de presentarse: "Ensayé hoy por vía zoom, ¿te digo la verdad?, desperté borracho a las 12 de la tarde, no sé porqué tomé tanto anoche, no debí haber hecho eso. De verdad, una disculpa a la producción y al público, que me tiene en la competencia que ya los decepcioné".

Pero, en el mismo video, el amigo de Ángela Aguilar, se disculpó y prometió a todos sus fans y a la productora, Andrea Rodríguez Doria, que no va a volver a pasar algo como esto, debido a que se compromete a no beber alcohol hasta que acabe su participación en la emisión: "Voy a dar todo de mi, la próxima semana, lo prometo. Y me comprometí a no tomar alcohol si el público me lleva a la final, mi primera gota de alcohol va a ser cuando llegue a la final".

Ante esto, durante la sección ¿De Qué Me Hablas?, Montijo se presentó para defenderlo, asegurando que fue su culpa por hacer la fiesta en martes, pero que no podía hacerlo otro día a causa de los compromisos de los famosos, por lo que al final la padaron muy bien, y desde ese momento, ella se comprometía a que Kunno siga cumpliendo: "Yo me comprometo a que el niño Kunno, yo lo conozco, es muy profesional, y va a seguir así y no va a volver a faltar". Incluso le mandó un mensaje directo al creador de la caminata de Kunno o el 4K: "Kunno, no vuelvas a faltar eh, no me vas a dejar en mal eh".

Finalmente, dejando de lado el tema de la ausencia, Sebastián Reséndiz dijo que Kunno tuvo en esa fiesta sus quereres, a lo que la presentadora de Netas Divinas dijo que no podía decir nada: "Ahí sí yo no me meto, porqué yo no sé". Por otro lado, Kunno volvió a aparecer, negó que haya tenido romance en dicha fiesta y junto a Galilea, prometieron al público que no habría más noches de descontrol.

Fuente: Tribuna del Yaqui