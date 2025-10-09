¿Frida Sofía se reúne con Alejandra Guzmán? Tras crisis de salud, le mandaría un mensaje

Ciudad de México.- Una vez más, el nombre de Alejandra Guzmán está causando preocupación y escándalo, debido a que en TV Azteca se aseguró que de nueva cuenta está enfrentando un crisis de salud por el tema de sus hernias discales. Justo en estas afirmaciones sobre la cantante de rock, su única hija, Frida Sofía, tomó sus redes sociales para compartir misterioso mensaje que se pensó podría ser para su madre, ¿acaso se reúnen tras seis años peleadas?
Como se sabe, pasado viernes 15 de agosto, la querida conductora mexicana, Jimena Pérez, informó que la denominada 'Reina del Rock', había sido hospitalizada y operada de emergencia: "Nos enteramos que fue sometida a una operación de hernia". Pero, todo parecía indicar que la cantante estaba en perfecto estado de salud y se recupera favorablemente, sin embargo, una vez más su estado de salud preocupa a sus fans.
Esto debido a que el pasado miércoles 8 de octubre, el programa Ventaneando, la reconocida Pati Chapoy, reportó una vez más que la intérprete de temas como Llama Por Favor, de nueva cuenta en menos de tres meses fue hospitalizada de emergencia por segunda ocasión, y de nueva cuenta se sometió a una cirugía de columna vertebral, aparentemente, por las hernias discales ya mencionadas con anterioridad. Hasta el momento, Alejandra no se ha pronunciado al respecto.
Efectivamente, fue operada el día de ayer (7 de octubre) de la columna vertebral… En una entrevista de hace dos meses comentó que tenía hernias discales, entonces, supongo que fue una intervención bastante delicada para poner ya todo en su lugar. La información que tenemos es que salió muy bien", informó Pati.
Pero, pese a que la hija de Silvia Pinal no ha salido a hablar al respecto, mucho se pensó que Frida sí daría declaraciones al respecto, debido a que tuvo movimiento en su cuenta de Instagram tras semanas alejada. Sin embargo, al parecer su mensaje no tendría nada que ver con su madre, ya que en este solo habla sobre la existencia de deidades: "Las brujas lo llaman hechizos. Las religiones lo llaman oración. Los espiritistas lo llaman manifestación. Los ateos lo llaman efecto placebo. Los científicos lo llaman física cuántica. Todo el mundo discute sobre su nombre. Nadie niega su existencia".
Aunque todo parece indicar, que su segunda imagen sí tendría que ver con la hija de Enrique Guzmán, pero no de la mejor manera, debido a que en esta escribió que "ya volví a mi estado natural" que es "no soporto a nadie". Para muchos, esto sería un ejemplo de que no se ha reconciliado con su madre y no piensa tener un nuevo acercamiento porque no tolera a nadie en este punto de su vida.
Fuente: Tribuna del Yaqui