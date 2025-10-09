¿Galilea Montijo, lo corrió? Aldo de Nigris salió de fiesta de la actriz y revela el motivo

Ciudad de México.- El reconocido influencer mexicano, Aldo de Nigris, acaba de aparecer en sus redes sociales y entre lágrimas, decidió aclarar el porqué abandonó la fiesta que organizó la reconocida actriz y presentadora mexicana, Galilea Montijo, para celebrar el gran final de La Casa de los Famosos México, sin previo aviso, ¿acaso lo corrió la conductora originaria de Guadalajara?

Como se sabe, desde la primera temporada del reality show de Televisa, Montijo decidió hacer una fiesta con todos los integrantes de la emisión del proyecto, junto a amigos y familiares cercanos, para dejar atrás polémicas y celebrar lo ganado. Ahora, en esta tercera fiesta, hubo un punto que llamó la atención, y fue que Aldo desapareció de la nada de la fiesta, que hasta Montijo cuestionó por esta ausencia: "Bueno solamente quería hacer un paréntesis, gracias a todos y cada uno de ustedes por venir… Abelito, Aldo, ¿dónde está Aldo? Bueno ahí anda Aldo".

Ante esto, después de tantos dimes y diretes, en los que aseguraban que la actriz de Mujeres Asesinas lo había corrido por ciertos comentarios, el joven ganador del reality show, decidió romper el silencio, asegurando que se tuvo que ir porque debía de madrugar y si se quedaba o usaba el celular no dormiría y necesitaba descansar: "Ahorita vengo de la fiesta de Gali, hizo una fiesta con todos los que participaron en el proyecto, yo fui un ratito... No voy a ver tanto el teléfono porque hoy me tengo que dormir temprano. Mañana pasan por mí a las 7 de la mañana para llevarme a Televisa y si agarro el celular no voy a dormir".

La foto de Aldo y ELAINE que acaba de postear galilea montijo de su #Galifest uD83DuDE0DuD83EuDD70uD83EuDD70uD83EuDD70uD83DuDC40 #ALDAINE pic.twitter.com/AEYcIM745q — maya A contenido sabroso (@mayaacontenido) October 8, 2025

De la misma manera, señaló que todavía no habla con su familia, que está muy agradecido con todos, pero por el momento no tiene mucho tiempo y ha dormido muy poco, por lo que al no ser algo laboral, solo pasó a hacer acto de presencia y retirarse porque ya quería dormir más de tres horas seguidas: "Quería comentarles que todavía no hablo con mi familia, ahorita les voy a hablar, pero ando bien agradecido por todo. Ahí andaban poniendo que ando medio desaparecido de las redes, pero es que ando bien put..., en tres días no es mam.. que he dormido como tres horas".

“Nada más decirles que estoy bien agradecido, me han estado mandando videos, ahorita voy a ver un poquito y voy a tratar de descansar, de hablar con mis papás. Me entra el sentimiento, de repente lloro porque veo los videos que ni yo me la creo, uno allá adentro no piensa que lo está viendo mucha gente", agregó.

Finalmente, aseguró que por el momento no va a regresar a su natal Monterrey, porque estaba grabando cosas para la empresa San Ángel, por lo que debe de quedarse por lo menos el resto de la semana, destacando que para él es mejor, ya que quiere trabajar: "Es falso, no voy a estar en Monterrey en estos días, yo les avisaré. Creo que lo más probable es que llegue el domingo, de aquí al jueves creo que voy a estar grabando con Televisa, ando desde las 6 de la mañana hasta que me dé el cuerpo. Todo vale la pena. Quiero andar chambeando".

¡Aldo de Nigris REGRESA a las redes sociales con más de 2 MILLONES de seguidores tras salir del FAMOSO reality! ¿Qué te pareció su reacción? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/cAaQ286NYR pic.twitter.com/yd4gaXiZ1i — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui