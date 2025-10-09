Horóscopos de Nana Calistar: HOY, viernes 10 de octubre de 2025; esto dice el destino para tu fin de semana

Ciudad de México.- Este viernes 10 de octubre, primer día del fin de semana, se perfila como ideal para renovar tu energía y enfocarte en tus objetivos. Si buscas claridad para tomar decisiones importantes y encaminar tu futuro, quédate en TRIBUNA, porque aquí encontrarás las predicciones más precisas antes que nadie. Conoce lo que el destino tiene preparado según tu signo zodiacal; con los horóscopos de Nana Calistar descubrirás cómo el universo influirá en tu día.
- Aries
Fin de semana pesado con mucho autocontrol por delante. No lo sientas como una imposición; esto te ayuda a formar carácter. Se vienen días complicados de salud; es momento de que dejes la flojera de lado y comiences a hacer actividad física porque, aunque no parezca, en diciembre estarás lamentando las consecuencias de tus actos.
- Leo
Solo el tiempo va a curar esas heridas que aún no te cicatrizan; hay personas que llegaron a tu vida y te enseñaron que, con dolor o con amor, se quedarán tatuadas en tu alma, pero recuerda que no debes clavarte en lo que fue; es momento de renovar ciclos. Ponte algo de color amarillo, te hará lucir bien.
- Virgo
Aunque has jurado que no vas a volver a confiar en nadie por tantas caídas, la vida te está regalando otra oportunidad; hay que ponerse pilas para no volver a tropezar con la misma piedra. Por otra parte, si tienes pareja, es momento de dejar de lado esos celos ridículos que te caracterizan, los chismes de terceras personas; te andan metiendo en problemas porque andas hablando de más, mucho cuidado.
- Libra
Ay, Libra, siempre andas echándole a todo el mundo la culpa de tus propios actos. El mundo no gira alrededor de tus errores. Es de personas equivocarse; lo que importa es quiénes somos después de cometer esos errores. Estos días podrían llegarte rumores de traiciones de personas que tú quieres mucho, y vas a sentir que te estás ahogando en un vaso de agua; a veces el silencio pesa más que cualquier grito, así que tú sereno y con cabeza fría.
- Escorpión
Cuidado con hacer cambios impulsivos porque te puedes equivocar y todo lo que está funcionando se te va a derrumbar. Una amistad te va a enseñar una gran lección; aunque te duela, te va a abrir mucho los ojos. Andas haciendo dietas de TikTok que no debes; no te dejes guiar por el canto de las sirenas, mejor ve con una especialista si te quieres poner a bajar de peso. Usa algo rojo; te hará lucir bastante bien.
- Sagitario
Te culpas porque las cosas no salen como planeas, pero también recuerda que no todo lo que brilla es para ti; a veces la vida te quita cosas que te estorban. Debes aprender a interpretar los mensajes; viene una luz que te va a sacar mucho de onda y te va a hacer ver que hay personas en tu vida que están de doble cara. No te enojes y agradece la elección, así que pilas y a seguir con la frente en alto.
- Capricornio
Todos tus sueños se van a cumplir, pero tienes que creer en ti mismo; si tú no lo crees, ¿quién lo hará? Todo se cumple, pero no por arte de magia, sino por estar trabajando en ello, así que no hay de otra. Por otra parte, no andes fingiendo cariño a gente solo por agradar; el amor verdadero no son migajas, se da y se recibe de forma recíproca y con alegría. No te angusties, todo llegará a su tiempo.
- Acuario
Probablemente una amistad tuya se ofenda por algo que dices, pero tu sinceridad siempre ha sido tu arma de doble filo, y quien te quiera te va a tener que aguantar con todo y tus palabras. No te quedes callado con lo que piensas solo para no incomodar o verte bonito; lo que sí puedes hacer es mesurarte un poco más, pero siempre conservando tu autenticidad.
- Piscis
Un amor a la distancia te va a hacer temblar. Esta vez las cosas pintan mejor que antes. En el pasado, quizás no funcionó, pero ahora el universo anda haciendo su chamba y, si no es con esa persona, pronto será con alguien que de verdad te valora, así que piensa en positivo y trabaja para que todo se logre.
Fuente: Tribuna del Yaqui