Horóscopos HOY Mhoni Vidente JUEVES 9 de octubre 2025: Predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- ¿Deseas saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este jueves 9 de octubre de 2025? Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina, responde a tu pregunta en el horóscopo de hoy, en los que te dirá las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡No te pierdas los horóscopos de Mhoni vidente y disfruta de tu jornada!

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY jueves 9 de octubre de 2025: Predicciones de amor, dinero, trabajo, salud y más

Aries

Tu energía estará en su punto más alto. Aprovecha para tomar decisiones que has estado posponiendo, sobre todo en temas laborales. No busques aprobación de los demás: hoy brillas por tu determinación.

Tauro

Este jueves te invita a cuidar tu salud mental y a no sobrecargarte de responsabilidades. Un nuevo ingreso económico podría llegar de manera inesperada, pero tendrás que organizarte para aprovecharlo al máximo.

Géminis

Un día ideal para retomar proyectos que habías dejado a la mitad. Mhoni Vidente indica que podrías recibir una noticia relacionada con un viaje o un cambio importante en tu entorno laboral.

Cáncer

Tu sensibilidad será tu mayor fortaleza. Alguien cercano buscará tu consejo y eso te abrirá puertas en lo profesional. Confía en tu intuición antes de tomar decisiones impulsivas.

Leo

Te enfrentas a una jornada de liderazgo. Es momento de demostrar de qué estás hecho. Una propuesta laboral o de colaboración podría marcar el inicio de una nueva etapa de éxito.

Virgo

Mhoni Vidente advierte que podrías sentirte agotado, pero el universo te recompensará con buenas noticias en el amor. No todo será trabajo: el equilibrio será tu mayor aprendizaje del día.

Libra

Tendrás la mente más clara que nunca. Este jueves te favorece para cerrar acuerdos, resolver conflictos y avanzar en asuntos legales o financieros. Cuida tu comunicación para evitar malentendidos.

Escorpio

La energía del día te impulsa a reinventarte. Es un buen momento para iniciar un nuevo proyecto o cambiar tu rutina. En el amor, alguien del pasado podría intentar acercarse.

Sagitario

Tu espíritu aventurero se renueva este jueves 9 de octubre de 2025. Un cambio de ambiente te hará bien. En lo sentimental, la sinceridad será clave: no prometas más de lo que puedes cumplir.

Capricornio

La estabilidad que buscabas comienza a llegar, pero Mhoni te recomienda no precipitarte. Mantén la calma ante decisiones importantes y evita confrontaciones innecesarias.

Acuario

El día traerá claridad sobre un asunto que te había inquietado. Tus ideas ganarán fuerza y reconocimiento. Mantente abierto a nuevas alianzas y todas las posibilidades.

Piscis

Será un día para liberar emociones y enfocarte en tu bienestar personal. No temas poner límites. Una conversación pendiente podría ayudarte a sanar y avanzar con más ligereza.

