Influencer brasileño muere a los 31 años por arreglito estético; pasó horas agonizando

Brasilia, Brasil.- Desgraciadamente, el mundo de los influencers vuelve a estar de luto, pues se ha confirmado la triste muerte con tan solo 31 años de edad, al famoso creador de contenido de origen brasileño, conocido como Junior Dutra, después de haber sufrido complicaciones de un arreglito estético, con el cual, después de una larga lucha, pasó horas agonizando tratando de salvar su vida.

Junior, el pasado mes de marzo de este 2025, se sometió a una cirugía estética para hacerse los denominados 'foxy eyes', o sea, ojos de zorro. Pero, en ese momento todo parecía que había salido muy bien, y todo parecía que había sido un rotundo éxito, incluso se dijo que la clínica era del doctor Fernando Garbi, y muchos lo recomendaron por esta situación, pues el resultado fue el deseado por el influencer.

Pero, por desgracia, unos días después de que saliera del hospital y presumiera el resultado de su operación, comenzó a presentar una serie de molestias en dicha zona operada, y resultó que tenía una infección que tuvo que ser tratada por un dermatólogo experto, incluso, el influencer en una entrevista habló de su situación y que por ello decidió tomar acciones legales contra Garbi y lo denunció por ejercicio ilegal de la medicina, fraude y causar lesiones corporales graves.

Desafortunadamente, después de siete meses del procedimiento y en tratamiento para combatir la infección, a causa de este padecimiento, Junior el pasado 3 de octubre del año en curso tuvo que ser hospitalizado de emergencia por complicaciones de esta situación. Según los informes que se han dado, presentaba problemas para poder respirar, por lo que fue atendido de inmediato, buscando estabilizarlo.

Tristemente, el influencer no pudo ser estabilizado y tras varias horas luchando por su vida, siendo atendido, no logró sobrevivir y perdió la vida, en menos de 24 horas de haber sido hospitalizado. Hasta el momento, se ha dicho que hay una investigación en curso debido a la demanda que sí interpuso contra el doctor y su clínica, por lo que los defensores legales de ambos, han negado toda acusación y aseguraron que tomarán acciones legales contra quienes realicen "acusaciones falsas".

