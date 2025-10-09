¿Kalimba, despedido? El actor revela el fuerte motivo por el qué salió de obra de teatro

Ciudad de México.- El reconocido cantante y actor mexicano, Kalimba, recientemente fue abordado por la prensa de TV Azteca, y con su habitual sinceridad, decidió revelar el fuerte motivo, que hubo detrás de su decisión de haberse salido de obra de teatro, después de que confirmara su aparición en el proyecto, ¿acaso es porqué fue despedido por el productor?
En medio de su polémica legal por presuntamente haber abusado de manera sexual de Melissa Galindo, al reconocido cantante mexicano se le ha sumado un nuevo escándalo, ya que después de que fuera confirmado para formar parte de la obra de teatro musical, Ni tú ni yo, en el que se le rinde homenaje a grandes cantantes, como Juan Gabriel, hace poco reveló que ya no estará en el elenco, causando conmoción.
Por este motivo, el cantante, al ser abordado por medios como Venga la Alegría, y ser cuestionado qué es lo que había pasado, declaró que el problema fue que por cuestiones de fuerza mayor al productor, Pedro Damián, las fechas que tenía pactadas se movieron, y no podía en las nuevas: "Yo estaba firmado para unas fechas, y como esas fechas se movieron, ya no pude estar yo en las fechas que se movieron, porque yo ya tenía otro trabajo, como este".
El intérprete de temas como Frío y La Locura de tu Amor, aseguró que él tenía las fechas pactadas por contrato, establecido que no podría en otras por cuestiones laborales, ahora, tuvo que declinar de presentarse en la obra, destacando que a él le encantaría haber podido formar parte: "Como yo ya tenía unas fechas pactadas por contrato, y se movieron esas fechas, o no he podido estar en eso, pero si esas fechas se quedan, hubiera estado ahí con mucho gusto".
Finalmente, negó que tenga algún problema con el productor de Televisa u otro de los encargados, señalando que quedaron en buenos términos: "Ninguno (problemas con los productores), todo bien". Por otro lado, destacó que sigue en pie la serie de conciertos que tiene para los 90's Pop Tour "Maravilloso, tuvimos ensayo y grabación, espectaculares, va a estar increíble todo, gracias".
Fuente: Tribuna del Yaqui