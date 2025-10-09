Luto en el regional: Horacio Palencia sufre dolorosa muerte y llena de tristeza su despedida

Ciudad de México.- El mundo de la música regional mexicana de nueva cuenta se encuentra de luto ya que el reconocido cantautor, Horacio Palencia, se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados de su vida. Desafortunadamente, el compositor de grandes éxitos confirmó este jueves 9 de octubre el fallecimiento su padre, don Ramiro Palencia, publicando un desgarrador mensaje para despedirlo.

El señor Palencia perdió la vida este 9 de octubre, sin embargo, se desconocen mayores detalles sobre la lamentable noticia: "Me duele mucho tu partida papá, pero te fuiste con mucha paz y tranquilidad, rodeado de tus hijos y tu esposa. Te prometí nunca soltarte de la mano y te lo cumplí hasta tu último aliento a las 4:40 de la mañana", escribió el compositor en su cuenta de Instagram esta mañana de jueves.

Semanas antes de su fallecimiento, Horacio Palencia reveló públicamente que su padre enfrentaba un tipo de cáncer terminal. El hombre fue diagnosticado con un tumor maligno en fase avanzada, noticia que fue devastadora e inesperada para la familia, que decidió priorizar el bienestar emocional del paciente. Como último deseo, don Ramiro pidió regresar a Mazatlán, Sinaloa, su ciudad natal, donde finalmente pudo descansar en paz.

Siento que estoy en una pesadilla… hace un mes apenas yo estaba con mi papá contando chistes, nadando en la piscina con él… y de la noche a la mañana le descubren este cáncer", expresó Palencia en una reciente entrevista.

En su mensaje de despedida, el creador de temas como Ya supérame y A través del vaso agradeció a su progenitor por el esfuerzo y los valores que le inculcó desde la infancia: "Gracias por darnos un techo de niños, por trabajar duro con tus manos para traernos comida a nuestra mesa. Todo lo que he logrado, todos mis triunfos son gracias a Dios y gracias a ti y tus consejos. Tú me enseñaste el valor del trabajo, la disciplina, la paciencia, la honradez".

Finalmente, Palencia despidió a su padre vía redes con un emotivo mensaje que conmovió a fans y personalidades del medio artístico como Edén Muñoz, Luis Ángel 'El Flaco', David Zepeda, entre otros. "Ahora estás descansando con Dios y sé que cuidarás de nosotros donde quiera que estés con esa luz eterna que jamás se apagará. Te amo mucho papá. Descansa en paz”.

Horacio Palencia confirma la muerte de su padre

Mientras Horacio Palencia, reconocido por su sensibilidad musical y letras profundas, atraviesa un momento de duelo, pero también de agradecimiento por haber acompañado a su padre hasta el último instante, la comunidad artística y sus seguidores han respondido con mensajes de apoyo y solidaridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui