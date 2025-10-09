Paty Navidad arremete contra Sabine Moussier por poner en duda su honor y lanza advertencia

Ciudad de México.- La actriz y cantante mexicana, Paty Navidad, anunció con entusiasmo su regreso a la música, un paso que considera profundamente significativo en su vida personal y profesional. La artista reveló que el tema elegido para esta nueva etapa es Besos y Copas, melodía que interpretaba desde la infancia y que fue popularizada por la icónica Chayito Valdez. Pero, de la misma manera, aprovechó para arremeter contra Sabine Moussier y lanzarle contundente advertencia.

En una reciente entrevista para el programa Hoy, Navidad primeramente se dejó ver muy emocionada por su regreso a la música, destacando que para ella, la música es su verdadero amor y sabía que tarde en temprano iba a regresar y ahora, se siente bendecida de lograrlo: "Es una canción que canto desde muy chiquita, de los tres temas que yo empecé cantando desde los nueve años y que me conecta directamente con mi raíz y con mi esencia. Feliz de regresar realmente a mi primer amor, que siempre supe que era la música".

La noticia musical vino acompañada de un contundente mensaje hacia la reconocida villanada de La Madrastra, con quien se le ha vinculado en una polémica cuando trascendió que ambas habían mantenido contacto con el mismo "novio cibernético". Aunque Moussier nunca mencionó directamente a Navidad, sí hizo alusión al tema durante su participación en La Casa de los Famosos México en 2024, lo que reavivó el conflicto.

Por ese motivo, es que la actriz de La Fea Más Bella ha decidido dejar en claro que no piensa dejar que nadie la ponga como una víctima, ya sea de un hombre o mujer, destacando que si la estrella de Televisa quiere hablar de ella, es su problema, pero que no la meta en eso: "Malamente hay gente que se toma atribuciones a querer hablar de mi vida como si me conocieran y a mí no me conocen. Yo no soy víctima de nadie. Esa es otra cuestión, que las mujeres a veces vamos con un papel de víctima ¿Cómo tú puedes ser víctima de alguien que tú le has dado un poder de destruirte?".

Además, fue enfática al defender su honorabilidad: "Nadie tiene nada que decir de mí. Aprovechando que alguien por ahí dijo y luego ella lo dijo en La Casa de los Famosos y luego dijo que no había dicho mi nombre… Bueno, aprovechando a ella y a quien tenga algo que decir. A mí con pruebas en la mano, porque si no, se van a tener que comer sus palabras".

Es así como Navidad intenta cerrar el capítulo mediático aprovechando su regreso artístico: por un lado, reivindica su carrera y raíces musicales; por el otro, exige que cualquier señalamiento hacia su persona venga acompañado de evidencias y no de insinuaciones públicas. Sabine, en tanto, pasó de comentar la situación desde un reality a ofrecer aclaraciones en medios, lo que convirtió el episodio en un tema recurrente en las columnas de farándula.

Fuente: Tribuna del Yaqui