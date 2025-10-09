"Tiene 11 víctimas": Abogada de Alicia Villarreal acusa a Francisco Cantú de violentador

Ciudad de México.- La abogada Mariel Colón, que actualmente es la representante legal de la famosa cantante de rancheras, Alicia Villarreal, en los Estados Unidos, acaba de brindar una entrevista, en la que destacó que acusarán de violentador y también de extorsionador al polémico cantante de origen mexicano, Francisco Cantú, asegurando que están confiadas de que puedan ganar, a causa de que saben de 11 víctimas más de él.

En medio del proceso legal que la excantante del Grupo Límite inició en su contra de su ahora exesposo, el también cantante, Cruz Martínez por violencia de género y feminicidio en grado de tentativa, ha brindado unas nuevas declaraciones, a raíz de que el productor musical hablara de su vida personal. Alicia, de manera contundente ha afirmado que no va a permitir más abusos, que ha hablado porqué no es correcto que se le pisotee de ninguna manera, que tiene años en la industria y no dejará que su legado se vea manchado

Con respecto al tema de los hijos en común que tuvieron, y de su hija mayor, Melenie Carmona, que tuvo de su matrimonio anterior con Arturo Carmona, Alicia señaló que no tiene porque dar explicaciones, pero que solo dirá que cuida de ellos y como madre y persona, su prioridad será protegerlos de todo: "De mis hijos he sido cautelosa, he podido decir lo menos posible porque como su mamá lo tengo que cuidar y proteger. En esa parte estoy bien, no tengo nada que aclarar".

Abordando el tema de Cantú, conocido por ser supuesta expareja de Dulce, la abogada de la intérprete de temas como Te Quedó Grande La Yegua, destacó que pedirá una moción de protección en México y Estados Unidos, para que deje de acosarla, asegurando que esto se animarán porque tienen 11 víctimas que se unirán en su contra: "Ya hemos encontrado al menos 11 víctimas de esta persona, casi todas mujeres y del medio del entretenimiento, me han llamado a mi que me ven defendiendo a Alicia, para contarme sus experiencias, y tenemos pruebas de todo el acoso que sufren por parte de esta persona".

¿Aún tiene miedo? Alicia Villarreal desmiente que sus hijos estén con Cruz Martínez, quien hace unos días aseguró que ahora viven con él.



De la misma manera, la abogada de la denominada 'Güerita Consentida', declaró que es muy prematuro para ella hablar del tipo de pruebas, sin revelar otras personas que están envueltas y por respeto hacía ellas no hablará en esta etapa, pero sus abogados lo sacaran a la luz pronto, por lo que solo puede decir que hay muchas pruebas públicas: "Tenemos mensajes de texto, manifestaciones de él en los medios, las pruebas son muy abiertas, hace manifestaciones en la prensa, por mensaje de texto, las trata de extorsionar, es una especie de cyberbullying, y eso tiene consecuencias criminales y federales".

Finalmente, Mariel declaró que todavía no se irán con los cargos fuertes en contra del intérprete de Piernas Rotas, sino que en realidad van a comenzar por pedir a un juez que lo obliguen a parar el acoso contra Alicia, y de ahí irán escalando con las denuncias, dejando precedentes para futuras víctimas: "Por el momento pedimos que pase el acoso, ya más adelante, si es necesario, compensación monetaria por los daños causados, y si contamos con el apoyo de los federales, presentar cargos criminales".

