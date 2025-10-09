¿Tragedia en Televisa? Vidente advierte sobre terrible crisis de salud a Verónica Castro

Ciudad de México.- El reconocido vidente mexicano, Ramsés Vidente, acaba de brindar una reveladora entrevista, en la que supuestamente, usando sus dones, ha podido ver un futuro desalentador para la cantante, en cuestiones de su estado de salud, por lo que no tuvo reparo alguno para darle una severa advertencia a la querida actriz y también presentadora, Verónica Castro sobre este tema, ¿acaso viene tragedia en Televisa?

Castro fue captada la noche el pasado 5 de octubre en el aeropuerto, mientras que estaba cenando, preocupando a fans, debido a que la actriz de Rosa Salvaje estaba en silla de ruedas y con oxígeno. Como era de esperarse, medios como Venga la Alegría, aprovecharon para acercarse y cuestionarle por la silla y el oxígeno, a lo que respondió: "No tengo problemas de salud, necesito caminar más rápido, necesito oxígeno".

Con respecto a la salud de Andrade y la presunta brujería que dijo fue de parte de ella, la madre de Cristian Castro declaró muy molesta que no tenía nada que decir, y visiblemente molesta, recalcó que era una persona negativa que siempre va a opinar cosas negativas de las que no quiere ser parte: "Gente como ella, que siempre está necia en lo mismo, siempre con lo mismo, en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas, es que es una persona negativa, véle la cara. ¿Yo a ti?, ¿aclararte qué?, yo no tengo nada que aclararte a ti, ¿a ti?, nada, ve y pregúntaselo a ella".

La veo con problemas de salud, Alzheimer o situaciones como que se le va el aire, o en una depresión algo que puede estar pasando. Se le está regresando la brujería porque él que escupe hacia arriba, le cae encima, al que obra mal se le pudre el tamal".

Ella misma lo dijo a los medios vi a la bruja enfrente, Yolanda no dice nombres, pero dice que la tuvo de frente, Yolanda y Verónica viven en el mismo edificio, y alguien le dijo a Yolanda que cuando la viera le dijera esto no es mío y enviara todo eso que le mandaron".

Fuente: Tribuna del Yaqui