Wendy Guevara aclara pleito con Galilea Montijo en fiesta de 'La Casa de los Famosos México'

Ciudad de México.- La reconocida creadora de contenido y presentadora mexicana, Wendy Guevara, en uno de sus 'lives' en redes sociales, decidió aclarar su presunto pleito, con la reconocida conductora originaria de Guadalajara, Jalisco, Galilea Montijo, en la más reciente fiesta de La Casa de los Famosos México, después de que se le estuviera cuestionando y criticando que se pusiera de mala copa.

Lo que parecía ser una fiesta para que convivieran los actuales exparticipantes, desde Elaine Haro, hasta Aarón Mercury, con el staff y con exhabitantes de casas pasadas como Guevara, ahora, es toda una polémica, debido a que la influencer originaria de León, Guanajuato, fue captada al supuestamente reclamarle actitudes. En redes sociales se viralizó el video en el que la creadora de contenido, estaba frente a Montijo en una acalorada discusión, donde Galilea trataba de mantener la calma, mientras que Wendy se veía molesta.

Según los reportes de cuentas de Instagram, Wendy se molestó mucho cuando la presentadora de Netas Divinas, decidió presentar al comediante y actor, 'El Guana', como "el ensamblaje de teatro", haciendo referencia con el polémico comentario de Alexis Ayala sobre que en teatro musical solo hay "ensamblajes". Supuestamente, la influencer y Aarón se habrían molestado por este motivo y después le reclamó, que fue lo que grabaron.

Ante esto, en uno de los 'lives' en su cuenta de TikTok, al ser cuestionada sobre esta situación, decidió negar de manera rotunda, el que haya tenido problemas con Montijo, asegurando que todo entre ambas estaba bien, que no tenían enemistades y no se había atacado ninguna, sino que estaban hablando y no tenía nada que decir más que eso, que todo estaba bien, que no hay pleitos y solo están inventando.

Finalmente, aclaró que también con el tema de Priscila Valverde, hay muchos atacados, cuando en realidad la exreina de belleza se lo tomó como la broma que era, que no le reclamó y a lo largo de la fiesta tuvieron interacciones y todas en un buen plan, sin problema alguno.

El señor sin cuello anda bien atacado por que lo estan funando por ser una ridicula mala copa insoportable, no quiere ni que sus amigas mencionen el tema jajajaja #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/jWbUlTfjzB — Tiffy Polanco (@indigodeluxe) October 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui