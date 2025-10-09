Wendy niega pleito con Galilea Montijo, hospitalizan a bajista de Kiss y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Hay pleito entre Galilea Montijo y Wendy Guevara tras la final de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México? Entérate de la verdad viendo y leyendo la edición de este jueves 9 de octubre del Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen informativo encontrarás la mejor información sobre tus artistas, programas y películas favoritas, para que nunca pierdas de vista las noticias que están marcando la tendencia.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Hospitalizan a un integrante de la banda Kiss

El bajista de la famosa banda Kiss, Gene Simmons, fue hospitalizado de emergencia luego de sufrir un accidente automovilístico en Malibú, California. La esposa del músico informó que ya se encuentra estable y recuperándose. El músico perdió el conocimiento mientras conducía su camioneta Lincoln Navigator.

Selena Gomez no invitaría a su boda a la amiga que le donó un riñón

Francia Raisa, la amiga de la famosa Selena Gomez que le donó un riñón, no estuvo presente en su boda con Benny Blanco, por lo que medios le cuestionaron a la chica y aunque ella mencionó que sí sabía de la celebración, no aclaró si fue invitada o no.

¿Hubo pleito entre Wendy Guevara y Galilea Montijo?

Luego de que se volviera viral un video en el que aparentemente la influencer Wendy Guevara discute con la conductora Galilea Montijo, la famosa influencer y ganadora de La Casa de los Famosos México salió a desmentir este rumor aclarando que todo está bien entre ellas.

Fuente: Tribuna del Yaqui