Adrián Marcelo se burla de 'La Granja VIP' y lanza comentario ofensivo contra Manola Díez

Ciudad de México.- En los últimos meses, el creador de contenido Adrián Marcelo ha realizado diversos comentarios que muchos consideran desatinados, y en esta ocasión no fue la excepción por lo que expresó en el reciente episodio de su pódcast junto a La Mole. Ahora, el regiomontano arremetió contra el reality show de TV Azteca La Granja VIP. En TRIBUNA te contamos todos los detalles sobre el asunto.

El problema fueron sus ofensivas palabras hacia la actriz Manola Díez, a quien sin pensarlo dos veces calificó de "enferma mental". Además, también se burló del formato del programa conducido por Adal Ramones: "Y lo conduce alguien con peluquín, güey. ¿Qué puedes esperar de un reality?", dijo el regiomontano al referirse al exintegrante del programa Otro Rollo (1995), espectáculo de variedades producido por Televisa.

Por supuesto, los internautas no tomaron nada bien las declaraciones del influencer; algunos incluso lo calificaron de resentido, recordando que durante su participación en La Casa de los Famosos México (2024) no tuvo una buena experiencia. Hasta el momento, el polémico presentador no ha respondido a los miles de comentarios que los usuarios están dejando en X (antes Twitter).

Muchos se molestaron por la forma en que se refirió a la actriz

En cuanto al caso de Manola Díez, fue lo que más indignación generó entre el público, pues las palabras que utilizó para referirse a la artista fueron consideradas insultantes: "Nomás Manuela Díaz, que está desubicada. Me encanta que metan enfermos mentales a los realities, compadre. Esto es lo más delicioso que le puedes dar a la audiencia", expresó entre risas a su compañero, el popular comediante de stand-up.

