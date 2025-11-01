Al igual que Valeria Márquez, influencer murió en 'live' de TikTok; detienen a su ex por amenazas

San Miguel de Tucumán, Argentina.- Una vez más en las redes sociales hay una tragedia, pues al igual que Valeria Márquez, la joven influencer de solo 27 años de edad, Karla Robles, tristemente también transmitió su muerte cuando se encontraba en pleno live de TikTok, debido a que ella misma decidió exhibir que se quitó la vida. Por fortuna para la familia, autoridades arrestaron a la expareja de la joven, Diego Zerda, acusado en base a amenazas pasadas.

Contrario Valeria, Karla no fue asesinada, sino que ella compartió en sus redes sus últimos momentos, con el mensaje: "Prefiero matarme antes que él me mate a mí". La joven originaria de Argentina, la noche del viernes 31 de octubre, externó que no podía vivir más bajo el miedo a Zerda, al cual había denunciado en alrededor de seis ocasiones por violencia física y psicológica. Según los expedientes del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, desde 2022, Zerda ejercía un patrón de abuso constante y le decía frases como: "Estás loca, por eso te internaron, matate de una vez".

Ante esto, varias amigas de la influencer salieron a declarar en contra de Diego, asegurando que Karla ahora estaba bajo tratamiento psicológico, debido a que él seguía amenazándola, incluso la madre de la creadora de contenido, Mirta Robles, se quejó que pese a las denuncias no hubo medidas de protección y declaró que: "Si lo hubiesen detenido la primera vez que mi hija denunció, mi hija estaría viva".

Ex de Karla es detenido. Internet

Ante las declaraciones de Karla en su cuenta de TikTok y finalmente Diego, que es conocido como 'El Mocho', ya fue arrestado por la Unidad Especializada de Homicidios del Ministerio Público Fiscal, liderada por el fiscal Pedro Gallo. Se dice que Diego estaba en el Hospital Obarrio al momento de la detención, debido a que iba a recibir tratamiento psiquiátrico por problemas de adicción, y aunque esto sugeriría que en vez de prisión iría a un psiquiátrico, pero el auxiliar de fiscal, Lucas Manuel Maggio, explicó que, tras ser medicado, se determinó que tenía plena capacidad para comprender sus actos.

Por este motivo, el hombre está siendo acusado de instigación al suicidio y amenazas simples contra el hermano de Karla, pero eso no es todo, debido a que de la misma manera, Maggio declaró que el ex de la influencer declaró que "utilizó una relación afectiva que alguna vez los unió para ocasionar este trágico suceso, donde los términos de quitarse la vida eran precisos". De la misma manera, se ha revelado que además el tema del TikTok, también cuentan con pruebas como audios amenazantes y capturas de pantalla de conversaciones que evidencian el acoso constante".

Cabe mencionar que la fiscalía solicitó cuatro meses de prisión preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, además de sus antecedentes por amenazas y desobediencia. El juez accedió parcialmente y dictó dos meses de arresto en un penal.

Karla Robles. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui