Aldo de Nigris sería captado en VIDEO al estar "pasado de copas" durante show de Los Recoditos

Ciudad de México.- Recientemente el reconocido influencer de origen regiomontano, Aldo de Nigris, acaba de volver a acaparar titulares, debido a que hace poco fue captado en VIDEO mientras que supuestamente estaba "pasado de copas" bailando y disfrutando en el escenario durante show de Los Recoditos. Según los informes, no paró de beber en toda la noche y llegó un momento en que estaba perdido por completo.

Como se sabe, Aldo durante su participación en La Casa de los Famosos México se convirtió en uno de los favoritos del público, tras lo que el haber ganado la tercera emisión, el público no ha dejado de perder de vista ninguno de sus movimientos, como el hecho de que ahora estaría actualmente peleado con Sergio Mayer, ante ataques en su contra por ser comparado con el hijo de este en La Granja VIP.

Fue hace un par de días, que Sergio en su reciente podcast invitó al sobrino de Poncho de Nigris para hablar del tema, sin embargo, las cosas no salieron como lo esperaba, ya que compartió un pequeño clip del momento en el que se puede ver como ambos están discutiendo por esta situación. En el video, se puede ver a Aldo diciendo que hay manera de preguntar las cosas, mientras que Sergio le dice que él ya sabía que le preguntaría.

Sergio Vs Aldo uD83DuDE31 pic.twitter.com/5nZGXSbEWm — La Comadrita (@lacomadritasoy) October 28, 2025

Miren el niño bien cómo se agarra tremenda pe.., mira, mira, mira, sin camisa, borracho, ya la fama lo perdió.

Fuente: Tribuna del Yaqui